為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日男闖療養院性侵100歲嬤 老婦病情惡化送醫後離世

近日，日本一名79歲男子闖進療養院，並性侵一名臥床不起的100歲老婦人，導致老婦人病情更加惡化，送醫3個半小時後離世。示意圖。（資料照）

近日，日本一名79歲男子闖進療養院，並性侵一名臥床不起的100歲老婦人，導致老婦人病情更加惡化，送醫3個半小時後離世。示意圖。（資料照）

2023/09/11 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道一家療養院，近日遭一名79歲男子佐藤元二闖入，並性侵原本就臥床不起的100歲老婦人，事發後婦人病情更加惡化，並在送往醫院沒多久後離世，而佐藤元二被捕後還承認「毫無疑問是我幹的」，79歲男子的行為刷新許多網友三觀，還有網友留言，「這是喝了多少核廢水，才會做出這樣傷天害理的事啊」。

綜合媒體報導，日本北海道一家療養院內，一名100歲的婦女原本就幾乎臥床不起，溝通困難，沒想到7日晚間被一名79歲的男子佐藤元二闖入房間，並在未經過她的同意下性侵這名100歲婦女，事發後婦女病情更加惡化，被送往醫院3個半小時後離世。

隨後，警方以涉嫌「非自願性交」罪逮捕佐藤元二，而他也承認了指控，並表示「毫無疑問是我幹的」。目前警方正在調查佐藤元二的犯案動機，並調查老婦女的死因與其是否有關係。

消息曝光後，許多網友被這名男子的舉動震驚並紛紛表示，「刷新我的認知和三觀」、「真的聳人聽聞，第一眼看成100名，後面才發現100歲」、「可憐的老奶奶，活到百歲不容易，結果還要遭到這種侮辱」、「這是喝了多少核廢水，才會做出這樣傷天害理的事啊」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
調查傑尼斯喜多川性侵案 聯合國：受害藝人達數百名...
2023/08/05 08:42

調查傑尼斯喜多川性侵案 聯合國：受害藝人達數百名...
老人安養機構員工合照 驚見整排「肌肉猛男」！
2021/05/18 22:56

老人安養機構員工合照 驚見整排「肌肉猛男」！

台北國際照護博覽會PP石墨烯品牌登場！
希臘恐怖養老院！13個月73死 家屬控虐待、賤賣房產
2021/04/27 21:44

希臘恐怖養老院！13個月73死 家屬控虐待、賤賣房產
男護師涉性侵植物人致產嬰 照護機構驚傳關門！
2019/02/08 15:45

男護師涉性侵植物人致產嬰 照護機構驚傳關門！

經濟艙升等商務艙 給你奢華的飛行體驗
認罪換輕判 19歲獸男承認性侵7旬老奶奶
2017/03/14 16:12

認罪換輕判 19歲獸男承認性侵7旬老奶奶
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播