日男闖療養院性侵100歲嬤 老婦病情惡化送醫後離世

近日，日本一名79歲男子闖進療養院，並性侵一名臥床不起的100歲老婦人，導致老婦人病情更加惡化，送醫3個半小時後離世。示意圖。（資料照）

2023/09/11 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道一家療養院，近日遭一名79歲男子佐藤元二闖入，並性侵原本就臥床不起的100歲老婦人，事發後婦人病情更加惡化，並在送往醫院沒多久後離世，而佐藤元二被捕後還承認「毫無疑問是我幹的」，79歲男子的行為刷新許多網友三觀，還有網友留言，「這是喝了多少核廢水，才會做出這樣傷天害理的事啊」。

綜合媒體報導，日本北海道一家療養院內，一名100歲的婦女原本就幾乎臥床不起，溝通困難，沒想到7日晚間被一名79歲的男子佐藤元二闖入房間，並在未經過她的同意下性侵這名100歲婦女，事發後婦女病情更加惡化，被送往醫院3個半小時後離世。

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隨後，警方以涉嫌「非自願性交」罪逮捕佐藤元二，而他也承認了指控，並表示「毫無疑問是我幹的」。目前警方正在調查佐藤元二的犯案動機，並調查老婦女的死因與其是否有關係。

消息曝光後，許多網友被這名男子的舉動震驚並紛紛表示，「刷新我的認知和三觀」、「真的聳人聽聞，第一眼看成100名，後面才發現100歲」、「可憐的老奶奶，活到百歲不容易，結果還要遭到這種侮辱」、「這是喝了多少核廢水，才會做出這樣傷天害理的事啊」。

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