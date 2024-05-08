中國人遊泰遭綁架勒索200多萬！多名警察涉案 主謀竟是自家人

曼谷近日發生中國遊客遭綁架勒索案件，泰國警方已逮捕5名泰國人和2名中國人。（圖翻攝自微博）

2024/05/08 21:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國首都曼谷近日發生一起中國遊客遭綁架勒索案件，據悉有泰國現職警察涉案，且主謀為中國人，引發中國網路熱議。

綜合中媒報導，事發於曼谷轄下的鄰鈴縣（Din Daeng），鄰鈴縣警方本月6日披露此案，指4月25日一群自稱泰國警察的人，闖入中國遊客所居住的酒店房間，謊稱房內5名中國遊客違反當地法律，需要到警察局接受調查，之後就將這5名遊客扣押上車，並帶到偏僻的地方。

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據受害者描述，在車上時對方就露出真面目，威脅他們向指定帳戶轉帳，由於擔心人身安全，中國遊客便聯繫到人在柬埔寨的朋友，匯了250萬泰銖（約新台幣220萬）給對方。中國遊客於29日獲釋後馬上報警，這起案件才曝光。

泰國警方獲報後隨即展開調查，發現受害者匯錢的帳戶屬於一名蘇姓中國男子，該男子已獲泰國籍，警方認為蘇男是主謀。之後警方根據線索鎖定11名嫌犯，目前已順利逮捕5名泰國人和2名中國人（包括蘇男），在逃中的3人分別為1名中國人和2名泰國人。

泰國警方表示，被逮捕的7人當中，真的有一名現職警察和1名於去年被解雇的警察，在逃的其中一名泰國人也是警察，全案已知有3名前、現任警察涉案。對此，中國外交部昨天（7日）證實泰方有通報此事，將持續關注案件進展。

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