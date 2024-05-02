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全球「性工作者」統計 中國500萬人最多

國際性工作者聯盟（IUSW）近日公布一項最新調查報告，內容列出全球「性工作者」（sex workers）人數最多的國家排名。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

國際性工作者聯盟（IUSW）近日公布一項最新調查報告，內容列出全球「性工作者」（sex workers）人數最多的國家排名。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2024/05/02 17:42

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際性工作者聯盟（International Union of Sex Workers，IUSW）近日公布一項最新調查報告，內容列出全球「性工作者」（sex workers）人數最多的國家排名。根據這項報告結果顯示，中國以500萬人壓倒性奪冠，其次則為印度300萬人，至於國內性產業蓬勃發展聞名全球的泰國，僅排名第8。

綜合外媒報導，IUSW發布一份名為「按國家與性別劃分的性工作者統計數據」（Sex Worker Statistics by Country, Gender）的調查報告，根據內容指出，全球估計逾5000萬名性工作者，高達4160萬是女性、1040萬則是男性。報告也提到，隨著提供性服務的機會跟管道都越來越多，這項統計數字未來還可能會持續增加。

全球性工作者人數排行，第3至第10名依序為美國（100萬人）、菲律賓（80萬人）、墨西哥（50萬人）、德國（40萬人）、巴西（25萬人）、泰國（25萬人）、孟加拉（20萬人）、南韓（14.7萬人）。

另據泰媒《Thaiger》報導，儘管泰國性產業受到民間廣泛認可，但其實該產業在泰國被法律明文禁止，性工作者的基本勞工權利，至今也一直被官方忽視與反對。對此，賦權基金會（Empower Foundation）社運人士穆昂贊（Chatchalawan Mueangchan）與其他泰國性產業代表，不斷呼籲泰國政府為性產業推動相關法案。

穆昂贊指出，早在5年多前，《性服務保護法案》就已經起草並且提交給社會發展與人類安全部，但儘管通過多次公投，卻沒有任何進展。

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