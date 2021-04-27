希臘恐怖養老院！13個月73死 家屬控虐待、賤賣房產

希臘一間養老院13個月內73人死亡，死因皆為心臟衰竭，家屬認為死因不單純，當局已著手調查。圖為養老院示意圖。（歐新社）

2021/04/27 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕希臘克里特島城市哈尼亞（Chania）一間養老院13個月內有73人死亡，死因都是心臟衰竭，家屬認為死因不單純，檢察官已著手調查。

綜合外媒報導，這間養老院13個月73人死亡，死因都是心臟衰竭，並無詳細解釋，且死亡證明都是同一位醫師簽發。養老院死亡率過高，當局已著手調查，下令為一位去年死亡的女性開棺驗屍。

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養老院住戶家屬反映，入住長者挨餓且未經同意過度使用藥物；前雇員馬夫拉卡基斯（Dimitris Mavrakakis）透露，養老院一直對長者施打鎮定劑，讓他們保持睡眠，還會毆打長者或將他們綑綁起來。馬夫拉卡基斯甚至說，他們曾經用一條毛巾擦拭5個人，或用一把剃刀服務10個人。另一名前僱員彭特拉基（Eytixia Pentraki）也說，他們會直接對長者噴殺蟲劑，以驅除蝨子。

其他家屬也抱怨入住長者名下財產遭轉移，一名失智長者由養老院代理出售名下房產，家屬律師稱房產價值約17萬歐元（約新台幣572萬元），卻被以5萬歐元（約新台幣168萬元）賤價售出。其他家屬指控，入住長者死前簽下同意書，將財產捐贈給教會。

養老院律師則回應，相關指控都不屬實，還稱這是勒索事件，由被解雇的員工參與，這些員工因績效不良遭開除。

希臘當局說，正調查可能的犯罪行為，包括組織犯罪、詐欺、傷害及殺人等罪。

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