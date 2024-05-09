匈牙利議員號召抗議習近平來訪 群眾穿維尼衣、揮舞台灣國旗

匈牙利民眾身穿印有「小熊維尼」的衣服，還揮舞台灣國旗、播放我國國旗歌，抗議習近平到訪。（圖翻攝自Tompos Márton臉書）

2024/05/09 18:01

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平昨晚（8日）抵達匈牙利進行國是訪問，有匈牙利國會議員號召民眾今天（9日）到場抗議，抗議群眾除了身穿印有「小熊維尼」的衣服，還揮舞台灣國旗、播放我國國旗歌，引發熱議。

繼2019年之後，中國國家主席習近平時隔5年再次訪歐，引發國際關注。結束法國與塞爾維亞行程後，習近平於當地時間8日晚間抵達匈牙利布達佩斯（Budapest）。今年是中匈建交75週年，習近平抵達後發表談話說，中匈是相互信賴的好朋友、好夥伴，近年雙方高層交往密切，互信水平不斷提高，共建「一帶一路」合作成果豐碩，相信不管當今國際局勢如何風雲變幻，中匈一定會鞏固雙邊關係。

請繼續往下閱讀...

在得知習近平抵達，匈牙利國會議員馬頓（Tompos Márton）當地時間8日晚在社群發文號召群眾抗議習近平來訪，「小熊維尼的飛機已經降落囉！明天他將在布達城堡（Buda Castle）與總理維克多（Orbán Viktor ）見面。我們很『期待』，明天會在那裡迎接你們呦！」據悉，習近平在布達城堡見完匈牙利總理後，即赴總統官邸及辦公室山多爾宮（Sándor Palace）與匈牙利總統道馬什（Sulyok Tamás）會晤。

從馬頓今天在臉書分享的直播影片可以看到，抗議群眾身穿上頭印有小熊維尼的T恤、拿著維尼氣球，甚至直接穿上維尼布偶裝，還有人手持台灣的青天白日滿地紅國旗，播放中華民國國旗歌，抗議匈牙利政府與獨裁中國友好互動，呼籲應該重視民主自由的台灣。有趣的是，直播影片中可以看見抗議群眾的另一頭聚集著一群舉著中共五星紅旗的人，形成鮮明對比，有警察為避免發生衝突，將2群人隔開來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法