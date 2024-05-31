不甩戰狼恐嚇！日華懇將邀小英訪日 致函中國駐日大使強烈抗議
〔駐日特派員林翠儀／東京31日報導〕日本跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」組團訪台參加賴清德總統就職典禮，遭到中國駐日大使吳江浩公開發言恐嚇「日本民眾將被帶入火坑」，而至少有5位關西地區的日華懇成員，近日甚至收到中國駐大阪總領事薛劍署名的恐嚇信，中國的戰狼行為已惹怒日本國會議員，日華懇今天召開緊急幹部會議，決定致函吳江浩表達強烈抗議。日華懇不但不甩中國的恐嚇，會長古屋圭司今天更宣布將邀請前總統蔡英文訪日，於日本各地舉辦演講。
古屋圭表示，日華懇有31個成員組團訪台參加就職禮，不但是史上規模最大的一團，而且除了日本共產黨以外，涵蓋了朝野各黨派和無黨籍議員，可說是日本國會全體議員的行動，但中國的全權大使卻荒腔走板，批判日本國會議員的自主行為，實在是令人不可置信也無法理解，非常不得體。
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日華懇的抗議信中表示，吳江浩大使的荒唐言論極度不恰當，並對此表示強烈抗議，日華懇議員將繼續本著良知，貫徹國會議員的職責。
中國駐日大使吳江浩是在520當天，於東京召集親中的日本政治人物舉行座談會，強調「中國絕不承諾放棄使用武力」，還語帶恐嚇地說「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑」。
吳江浩的發言引發日本輿論炸鍋，日華懇訪台成員之一的眾議員松原仁，在書面質詢中要求政府依維也納條約，將吳江浩列為「不受歡迎人物」驅逐出境。
但這似乎無法讓中國戰狼停止咆哮，關西選出的眾議員和田有一朗與北神圭朗等五位日華懇訪台團成員，近日陸續收到中國駐大阪總領事薛劍署名的抗議信，信中批判這些議員「偏袒台獨分裂勢力，發出極其錯誤的政治信號」。
對於吳江浩及薛劍等人像在「拚業績」般的瘋狂抗議，日本政府發言林芳正已在日前指出吳江浩的發言「極不妥當」，並已提出嚴重抗議。日本外務事務次官岡野正敬今天在國會答詢時也表示，已由課長級外交官員向中方提出抗議。
但日本富士晚報報導，政府所謂的抗議，只是由一名課長打電話向中國大使館的公使參事官抗議。此事也引發日華懇議員的不滿，認為日本政府的態度過於軟弱。對於外務省的應對，古屋在今天的記者會中也表示「太溫和了」，他希望政府能嚴正抗議。
眾議員松原仁今天於眾院外交務委員，就薛劍致函日華懇成員抗議一事向外相上川陽子提出質詢，上川態度謹慎，以尚未掌握信件內容為由，避免直接回應。松原則表示，這是「明顯的恐嚇」，要求日本國會議員不要和台灣接觸也不要往來，根本是干涉內政。
而為展現日華懇不畏中方恐嚇，古屋在今天記者會上也加碼表示，將以日華懇的名義邀請台灣前總統蔡英文訪日，並安排到各地演講。他說，蔡總統曾表示有意於卸任後到日本走一走，所以將邀她訪日，至於何時成行，目前正在和蔡陣營協調。
古屋還表示，提前宣布此事或許會遭到有心人的阻礙，雖然這種事也能私下進行，但他們並不想這麼做，蔡英文已是一介民間人士，日華懇光明正大邀她訪日，沒有什麼見不得人的地方。