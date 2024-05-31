不甩戰狼恐嚇！日華懇將邀小英訪日 致函中國駐日大使強烈抗議

日華議員懇談會會長古屋圭司今天宣布將以日華懇名義邀請台灣前總統蔡英文訪日，並於日本各地舉行演講。（記者林翠儀攝）

2024/05/31 19:33

〔駐日特派員林翠儀／東京31日報導〕日本跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」組團訪台參加賴清德總統就職典禮，遭到中國駐日大使吳江浩公開發言恐嚇「日本民眾將被帶入火坑」，而至少有5位關西地區的日華懇成員，近日甚至收到中國駐大阪總領事薛劍署名的恐嚇信，中國的戰狼行為已惹怒日本國會議員，日華懇今天召開緊急幹部會議，決定致函吳江浩表達強烈抗議。日華懇不但不甩中國的恐嚇，會長古屋圭司今天更宣布將邀請前總統蔡英文訪日，於日本各地舉辦演講。

古屋圭表示，日華懇有31個成員組團訪台參加就職禮，不但是史上規模最大的一團，而且除了日本共產黨以外，涵蓋了朝野各黨派和無黨籍議員，可說是日本國會全體議員的行動，但中國的全權大使卻荒腔走板，批判日本國會議員的自主行為，實在是令人不可置信也無法理解，非常不得體。

請繼續往下閱讀...

日華懇的抗議信中表示，吳江浩大使的荒唐言論極度不恰當，並對此表示強烈抗議，日華懇議員將繼續本著良知，貫徹國會議員的職責。

中國駐日大使吳江浩是在520當天，於東京召集親中的日本政治人物舉行座談會，強調「中國絕不承諾放棄使用武力」，還語帶恐嚇地說「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑」。

吳江浩的發言引發日本輿論炸鍋，日華懇訪台成員之一的眾議員松原仁，在書面質詢中要求政府依維也納條約，將吳江浩列為「不受歡迎人物」驅逐出境。

但這似乎無法讓中國戰狼停止咆哮，關西選出的眾議員和田有一朗與北神圭朗等五位日華懇訪台團成員，近日陸續收到中國駐大阪總領事薛劍署名的抗議信，信中批判這些議員「偏袒台獨分裂勢力，發出極其錯誤的政治信號」。

對於吳江浩及薛劍等人像在「拚業績」般的瘋狂抗議，日本政府發言林芳正已在日前指出吳江浩的發言「極不妥當」，並已提出嚴重抗議。日本外務事務次官岡野正敬今天在國會答詢時也表示，已由課長級外交官員向中方提出抗議。

但日本富士晚報報導，政府所謂的抗議，只是由一名課長打電話向中國大使館的公使參事官抗議。此事也引發日華懇議員的不滿，認為日本政府的態度過於軟弱。對於外務省的應對，古屋在今天的記者會中也表示「太溫和了」，他希望政府能嚴正抗議。

眾議員松原仁今天於眾院外交務委員，就薛劍致函日華懇成員抗議一事向外相上川陽子提出質詢，上川態度謹慎，以尚未掌握信件內容為由，避免直接回應。松原則表示，這是「明顯的恐嚇」，要求日本國會議員不要和台灣接觸也不要往來，根本是干涉內政。

而為展現日華懇不畏中方恐嚇，古屋在今天記者會上也加碼表示，將以日華懇的名義邀請台灣前總統蔡英文訪日，並安排到各地演講。他說，蔡總統曾表示有意於卸任後到日本走一走，所以將邀她訪日，至於何時成行，目前正在和蔡陣營協調。

古屋還表示，提前宣布此事或許會遭到有心人的阻礙，雖然這種事也能私下進行，但他們並不想這麼做，蔡英文已是一介民間人士，日華懇光明正大邀她訪日，沒有什麼見不得人的地方。

日本跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」今天召開臨時幹部會議，約有30位議員參加，會中決定致函中國駐日大使吳江浩，對於他的「火坑」荒唐言論表達強烈抗議。（記者林翠儀攝）

日本維新會眾議員和田有一朗（左）等5位關西地區的日華懇成員，近日收到中國駐大阪總領事薛劍的抗議信，眾議員松原仁（左2）今天在國會質詢時指出薛劍的抗議信是「明顯的恐嚇」。 （記者林翠儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法