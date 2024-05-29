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不只覬覦台灣？中國女戰狼影射日本1地主權未定 幾天後升官！

華春瑩近日升任為中國外交部副部長。（路透檔案照）

華春瑩近日升任為中國外交部副部長。（路透檔案照）

2024/05/29 00:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國恐怕不只想併吞台灣，似乎還覬覦日本沖繩（琉球群島）！被外界視為中國「外交女戰狼」的華春瑩，日前在社群平台以官方身分發布影射「琉球主權未定論」的貼文，沒隔幾天就從中國外交部部長助理，升任為外交部副部長，引發外界熱議。

本月21日，當時還是中外交部部長助理兼發言人的華春瑩，以官方身分於X平台發文表示，「根據1945年的《波茨坦公告》（Potsdam Declaration），《開羅宣言》（Cairo Declaration）的條款應該被貫徹，日本主權只限於北海道、本州、四國和九州這四大島嶼，正如我們所決定的。」

《波茨坦公告》是1945年7月26日在波茨坦會議上，由時任美國總統杜魯門（Harry S. Truman）、已故英國首相邱吉爾（Winston Churchill）和中華民國國民政府主席蔣中正聯合發表的一份公告。華春瑩提到的內容是該公告第8條條文，未將沖繩（琉球）群島明文列入日本主權範圍，並稱這是由二戰戰勝國所共同決定，這也變成日後部分人士主張「琉球主權未定論」的依據。

事實上，近年來就有不少中國學者開始掀起「琉球主權未定論」，中國官媒《人民日報》去年6月還以頭版報導中國國家主席習近平考察中國國家版本館時，提到琉球王國與中國福建的歷史淵源。

如今華春瑩再次影射「琉球主權未定論」的貼文曝光後，吸引不少小粉紅高潮，「台灣和琉球哪一個更先回歸呢？」、「琉球是中國藩屬國，日本無主權，支持收回」、「我們應該派解放軍駐守琉球」、「支持琉球回歸」、「日本倭寇！還我琉球群島！」、「歷史的巨輪轉起來！」

令人玩味的是，現年54歲的華春瑩發布該貼文後沒幾天，中國國務院27日宣布任免國家工作人員，華春瑩升任為外交部副部長，短短5年內就迎來第2次高升。

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