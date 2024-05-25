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中國駐日大使拋「火坑」說 再指日本負有歷史罪責

中國駐日本大使吳江浩（見圖）20日拋出「火坑」說，引發日本政府抗議並批評「極不洽當」。吳江浩今天又指「日本在台灣問題上負有歷史罪責」，要求日方遵守一個中國原則的承諾。（法新社）

中國駐日本大使吳江浩（見圖）20日拋出「火坑」說，引發日本政府抗議並批評「極不洽當」。吳江浩今天又指「日本在台灣問題上負有歷史罪責」，要求日方遵守一個中國原則的承諾。（法新社）

2024/05/25 17:16

〔中央社〕中國駐日本大使吳江浩20日拋出「火坑」說，引發日本政府抗議並批評「極不洽當」。吳江浩今天又指「日本在台灣問題上負有歷史罪責」，要求日方遵守一個中國原則的承諾。

據中國駐日本大使館微信公眾號發布，吳江浩25日在橫濱出席（日本）中國和平統一促進會舉辦的兩岸關係研討會。他聲稱，總統賴清德近日所謂「就職講話」大肆宣揚「分裂謬論」，日本一些人公然為其撐腰站台。

吳江浩提出中方五點立場：一是台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，絕不是什麼地區、國際問題；二是民進黨是「台獨」政黨，要的不是所謂「維持現狀」，而是要走「台獨」絕路，從根本上破壞台海和平。

三是中方願盡最大努力爭取和平統一，但絕不承諾放棄使用武力；四是「日本在台灣問題上負有歷史罪責」、就一個中國原則作出過嚴肅承諾，日方有責任、有義務重信守諾，謹言慎行；五是「台灣有事就是日本有事」純屬謬論，把中國的國家統一與日本的安全保障扯在一起並對立，「是一條不歸路」。

總統賴清德於20日宣誓就職並發表演說後，吳江浩揚言，「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑」。

對此，日本內閣官房長官林芳正22日表示，日本已針對吳江浩有關台灣的「極不恰當」言論提出嚴正抗議。

吳江浩去年4月也曾表示，「台灣有事就是日本有事」的說法將使日本民眾被帶入「火坑」，當時日本政府也提出抗議。

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