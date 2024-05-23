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中國大使恫嚇日人 日眾議員籲驅逐出境

日本政府發言人、官房長官林芳正22日批評，中國駐日大使吳江浩針對日台交往的發言「極不妥當」，已提出嚴正抗議。（法新社檔案照）

日本政府發言人、官房長官林芳正22日批評，中國駐日大使吳江浩針對日台交往的發言「極不妥當」，已提出嚴正抗議。（法新社檔案照）

2024/05/23 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕中國駐日本大使吳江浩日前指責日本，「公然為台獨勢力幫襯」，並威脅說「日本民眾將被帶入火坑」，日本政府發言人、官房長官林芳正廿二日批評吳江浩的發言「極不妥當」，已向中方提出嚴正抗議。

吳江浩台獨「火坑」說 日政府向中方嚴正抗議

林芳正並強調，台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全保障、對整個國際社會的穩定也很重要，重申日本希望以對話和平解決台灣相關議題的立場。

日本跨黨派友台國會議員團體「日華議員懇談會」成員，組團訪台參加賴清德總統和蕭美琴副總統就職典禮，讓吳江浩崩潰，廿日當天在東京召集親中的日本政治人物和學者取暖，包括前首相鳩山由紀夫和社會民主黨黨代表福島瑞穗等人參加。

吳江浩在會中批評，日本部分人士持續鼓譟「台灣有事就是日本有事」，歪曲解讀中方對台方針，大肆渲染「武力攻台」，竭力煽動恐慌情緒，個別政客甚至揚言「為台而戰」。他還語帶威脅地說，如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。

這並非吳江浩第一次放話恐嚇日本，吳在去年三月就任駐日大使後，四月底在東京日本記者俱樂部與媒體首次會面時，即有類似言論，引起非議。日本眾議員松原仁在國會對此提出質詢，時任外務大臣的林芳正答詢時，批評吳江浩言論極不恰當，已提出嚴正抗議。

松原仁廿一日再次提出書面質詢，認為吳江浩再次出言不遜，對日本極不尊重，要求政府依維也納公約，將吳江浩列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。

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