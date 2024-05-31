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巨型棕熊入侵！ 北海道8小牛慘遭毒手 居民憂「最凶棕熊」再現

橫行於北海道標茶町和厚岸町的最凶棕熊「OSO18」。（法新社）

橫行於北海道標茶町和厚岸町的最凶棕熊「OSO18」。（法新社）

2024/05/31 20:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自2019年起橫行於北海道標茶町和厚岸町的最凶棕熊「OSO18」，造成66頭牛死亡並使當地居民陷入長達五年的恐懼後，終於在10個月前被捕殺。然而，別海町近日出現8頭小牛遭棕熊襲擊事件，居民憂心忡忡表示，「沒想到竟然有棕熊會在這個城鎮出現並吃掉牛...這是OSO18的後代回歸嗎？」。

根據日媒《現代ビジネス》報導，事件發生在5月21日，距離市中心15公里的「なかしゅんべつ未来牧場」內，當員工早晨準備餵奶給小牛時，發現有8頭小牛遭到襲擊，4頭小牛已死亡，且牛腹部和內臟有爪痕和咬痕，內臟等部分柔軟部位被吃掉，而另外的4頭則受到重傷，只能被人道處理。

據了解，遭到棕熊襲擊的地方為新生兒用的牛舍，裡面共飼養了12頭小牛。牛舍的兩個出入口中，一個常時關閉，另一個僅用厚重的窗簾遮擋，並未上鎖，棕熊似乎是從這個未上鎖的出入口進入，而現場發現了多個約17厘米寬的足跡，專家推測這可能是一隻體重超過300公斤的公熊

事件曝光後，令居民危機感上升，擔心成為「第二個OSO18」。一位養牛的酪農認為，「OSO18在北海道猖獗了5年，應該在各地留下了後代，就算再次出現帶OSO18基因的熊也不奇怪。」而北海道獵人協會標茶分會會長後藤功則表示，「襲擊小牛的棕熊很可能是一隻年輕的熊，我認為它沒有OSO18的DNA，但我也不能排除這種可能性。不管怎樣，如果它記住了牛的味道，那麼再次出現在現場的可能性非常高，希望能盡快將它捕殺。」

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