為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

熱浪席捲印度！新德里52.9度創紀錄 東部地區15人疑中暑死亡

印度近日遭熱浪侵襲，東部比哈邦、奧迪沙邦30日傳出有15人疑中暑死亡，圖為示意圖，非事件照。（路透）

印度近日遭熱浪侵襲，東部比哈邦、奧迪沙邦30日傳出有15人疑中暑死亡，圖為示意圖，非事件照。（路透）

2024/05/31 17:29

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度近日遭熱浪侵襲，除首都新德里部分地區測得攝氏52.9度創紀錄高溫外，東部比哈邦（Bihar）、奧迪沙邦（Odisha）30日更傳出有15人疑中暑死亡，印度當局預估此波熱浪將持續到週六（6月1日）為止。

根據《路透》報導，印度正經歷前所未有的高溫熱浪，新德里部分地區本週測得攝氏52.9度高溫，創下歷史紀錄，印度氣象部門表示，儘管西北部和中部氣溫將下降，但東部熱浪還會持續兩天，溫度比以往高出攝氏4.5度到6.4度。

《路透》指出，奧迪沙邦當地政府醫院30日通報有10人疑因高溫死亡，而比哈邦奧蘭卡巴（Aurangabad）有5人因中暑過世。此外，奧蘭卡巴地方官員向《路透》表示，30日還有7人為送醫途中死亡，死因待釐清。為避免中暑狀況，奧迪沙邦地方政府已禁止員工於上午11點至下午3點期間在戶外活動。

印度目前為全球第三大溫室氣體排放國，當局承諾2070年達到淨零目標，氣候變遷加劇了極端氣候風險，印度難以倖免，高溫來襲也伴隨著強降雨襲擊，印度東北部曼尼普爾邦（Manipur）、阿薩姆邦（Assam）近日遭受大雨侵襲，31日有部分地區泡在水裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
緬甸狂飆48.2°C 創56年來4月最高溫紀錄
2024/04/29 17:28

緬甸狂飆48.2°C 創56年來4月最高溫紀錄
熱爆！德里氣溫飆52.3℃ 創印度新高
2024/05/30 00:29

熱爆！德里氣溫飆52.3℃ 創印度新高

癌藥基金刻不容緩 盼治療給付趕上國際
日本90歲老夫婦疑「捨不得開冷氣」 雙雙在家中暑死亡
2023/07/31 12:05

日本90歲老夫婦疑「捨不得開冷氣」 雙雙在家中暑死亡
美國70老夫婦因「冷氣壞掉沒錢修」 忍4天後雙雙陳屍家中
2023/08/07 12:14

美國70老夫婦因「冷氣壞掉沒錢修」 忍4天後雙雙陳屍家中

專家齊聚沙崙 共商前膽綠能及淨零轉型
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播