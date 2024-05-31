熱浪席捲印度！新德里52.9度創紀錄 東部地區15人疑中暑死亡

印度近日遭熱浪侵襲，東部比哈邦、奧迪沙邦30日傳出有15人疑中暑死亡，圖為示意圖，非事件照。（路透）

2024/05/31 17:29

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度近日遭熱浪侵襲，除首都新德里部分地區測得攝氏52.9度創紀錄高溫外，東部比哈邦（Bihar）、奧迪沙邦（Odisha）30日更傳出有15人疑中暑死亡，印度當局預估此波熱浪將持續到週六（6月1日）為止。

根據《路透》報導，印度正經歷前所未有的高溫熱浪，新德里部分地區本週測得攝氏52.9度高溫，創下歷史紀錄，印度氣象部門表示，儘管西北部和中部氣溫將下降，但東部熱浪還會持續兩天，溫度比以往高出攝氏4.5度到6.4度。

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《路透》指出，奧迪沙邦當地政府醫院30日通報有10人疑因高溫死亡，而比哈邦奧蘭卡巴（Aurangabad）有5人因中暑過世。此外，奧蘭卡巴地方官員向《路透》表示，30日還有7人為送醫途中死亡，死因待釐清。為避免中暑狀況，奧迪沙邦地方政府已禁止員工於上午11點至下午3點期間在戶外活動。

印度目前為全球第三大溫室氣體排放國，當局承諾2070年達到淨零目標，氣候變遷加劇了極端氣候風險，印度難以倖免，高溫來襲也伴隨著強降雨襲擊，印度東北部曼尼普爾邦（Manipur）、阿薩姆邦（Assam）近日遭受大雨侵襲，31日有部分地區泡在水裡。

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