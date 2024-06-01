美前副國務卿阿米塔吉：中國愈欺負台灣國際社會愈支持台灣

阿米塔吉指出，賴總統（中）任命的國安會秘書長吳釗燮（左）和國防部長顧立雄（右）等人，都是蔡英文時期的人馬，這就是在向北京發出「冷靜訊號」。（法新社）

2024/06/01 16:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕甫來台參加正副總統賴清德、蕭美琴就職典禮的美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage），在《美國之音》（VOA）1日發布的專訪中指出，台灣的地理位置就是「鄰近暴政」，台灣只能接受，但願意為台灣發聲的國際聲浪日益增加，「中國愈是欺負台灣，國際社會對台灣的支持就愈多」。

阿米塔吉是在返美後，於5月29日接受VOA專訪。他率先談到，此次赴台參加總統就職大典，是帶來美國共和、民主兩黨對台灣民主的支持。中國隨後環台舉行「懲罰性演習」也是意料之中，因為賴總統的就職演說講得非常好。

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他直言：「在我看來，中國人可能理解賴博士許多話中的一句，那就是中國必須停止恐嚇台灣。賴博士也說，台灣願意在相互尊重和尊嚴的基礎上進行對話，從而將台灣推上高位。中國對此始料未及，不知如何回應，於是像往常一樣，採取強硬的霸凌行動。」

針對中國軍事實力不斷增強，而且毗鄰台灣，美國在保衛台灣方面處於何種地位，阿米塔吉表示，台灣的地理位置就是鄰近暴政，台灣只好忍受這一切。然而，當中國忙著欺負台灣的時候，放眼世界，愈來愈多人為台灣發聲，甚至在世界衛生大會（WHA）也是如此。

他說，相信現在為台灣發聲的人比以往任何時候都多，「中國愈是欺負台灣，國際社會對台灣的支持就愈多」，這是北京不明白的事。

阿米塔吉也建議台灣，必須汲取從烏克蘭戰場上看到的有效應戰手段，像是無人機等非傳統、不對稱作戰，以及防空、愛國者飛彈等武器，希望美國國會通過支援台灣國防的資金能得到明智而良好的運用。

歸根究底，台灣必須設法讓兵力達到所需的100％水準。台灣國防部近日向立法院提交的一份報告顯示，台灣的兵力只達到其需求的80％，這意味應該有愈來愈多的女性參軍，愈來愈多的台灣公民必須能夠尊重那些因為台灣受到脅迫而選擇服役的人。

對於某些媒體稱台灣是「地球上最危險的地方」，阿米塔吉不能苟同，習近平雖下令解放軍必須在2027年前準備好對台灣採取武力行動，但並未說到屆時就會採取行動。他認為，只要台灣、美國、日本和其他對台灣民主的延續非常感興趣的國家正確出牌，做各國必須做的事來支持台灣，台灣就不會成為世界上最危險的地方。

至於賴清德執政下，台海緊張局勢是否進一步惡化？阿米塔吉表示，蔡英文成為總統時，北京也非常緊張和不滿，現在北京又說賴清德是分離主義者，但賴清德任命的外長林佳龍、防長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮等人，都是蔡政府時期的人馬，這彰顯蔡、賴兩任政府的連續性，是向台灣朋友發出的訊號，也是向北京發出的冷靜訊號。

此外，阿米塔吉也透露，已親自告訴蔡前總統，美國歡迎她來訪，「在她選擇的適當時機，美國會非常歡迎她」。

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