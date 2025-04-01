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    移民署召開「小微」強制出境審查會 火速決議：下午遣送出境

    中配小微因拍影片鼓吹武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，小微1日上午被帶往移民署新北市專勤隊，隨後送往桃園機場強制遣返。（台北市攝影記者聯誼會提供）

    中配小微因拍影片鼓吹武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，小微1日上午被帶往移民署新北市專勤隊，隨後送往桃園機場強制遣返。（台北市攝影記者聯誼會提供）

    2025/04/01 11:56

    首次上稿11:15
    更新時間11:56

    〔記者王冠仁／台北報導〕中配網紅「小微」趙嬋，長期在社群上發布武統言論的影片，日前被移民署廢止依親居留許可，且限期10天出境。昨期限已至，她依然沒有出境，她今天早上被帶回移民署新北市專勤隊後，移民署召開強制出境審查會，會中決議將她強制出境，移民署今天下午就會安排班機執行遣送。稍早「小微」已被帶離中和專勤隊，前往桃園機場。

    移民署說，「小微」多次於抖音平台鼓吹「武統」侵略台灣，被廢止在台居留許可；移民署原本考量她在台育有未成年子女，給予10日自行出境的機會，但她仍執意不離境。移民署只好依台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條規定，於強制出境前召開審查會，經與會專家學者討論後，決議將她強制出境。

    據悉，移民署今天早上除了召開強制出境審查會以外，也同時查驗她的護照、兩岸旅行資料等文件，若這些文件都沒有問題，她今天下午就會被移民署帶往機場搭機出境。

    移民署重申，對於任何公然鼓吹武統侵略、消滅我國主權的行為，將依法嚴正處置，不容姑息，移民署將堅決執法，以維護國家安全及社會安定。

    移民署召開審查會後決議將小微強制出境。（記者王冠仁翻攝）

    移民署召開審查會後決議將小微強制出境。（記者王冠仁翻攝）

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