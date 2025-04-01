中配網紅「小微」逾期未離境 今早自行到專勤隊「報到」

中配小微。（圖翻攝自抖音）

2025/04/01 11:00

首次上稿 09:33

更新時間 11:00

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移民署召開「小微」強制出境審查會 火速決議：下午遣送出境

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〔記者王冠仁／台北報導〕在台生活卻透過社群影片發表具武統言論的中國配偶「小微」趙嬋，日前被移民署廢止依親居留許可，且必須在昨天結束前自行離境。不過，她沒有自行出境，移民署專勤隊今天展開強制出境作業，專勤隊員今天（1日）早上準備前往帶人時，她自行到新北市專勤隊駐地「報到」。

據悉，趙嬋進入專勤隊駐地後，移民署人員會進一步查驗她的護照、兩岸旅行資料等文件，若有過期、遺失也會協助補件，以順利進行強制出境。

此外，趙嬋外傳是住在新北市林口區，但近來有不少網友、民眾都前往其住處外聚集，她疑似不堪其擾，更換到其他地方居住。

移民署指出，近來中國配偶劉振亞，在網路上發表具武統言論的影片，被廢止依親居留許可，並被限期出境，劉在期限最後一天自行搭機出境。與劉有類似情境的中配「小微」趙嬋、「恩綺」張燕，也都先後被廢止依親居留許可、限期出境；張女在昨天自行搭機出境，只有不願自行出境的趙女，面臨被移民署強制出境。（13:42更新）

中配網紅「小微」因拍影片鼓吹武統言論，被移民署廢除依親居留許可，她自行到新北市專勤隊駐地「報到」，「反共網紅」八炯（右）、閩南狼（左）聞訊到場緊盯。（記者羅沛德攝）

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