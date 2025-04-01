為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中配網紅「小微」逾期未離境 今早自行到專勤隊「報到」

    中配小微。（圖翻攝自抖音）

    中配小微。（圖翻攝自抖音）

    2025/04/01 11:00

    首次上稿 09:33
    更新時間 11:00

    相關新聞

    移民署召開「小微」強制出境審查會 火速決議：下午遣送出境

    〔記者王冠仁／台北報導〕在台生活卻透過社群影片發表具武統言論的中國配偶「小微」趙嬋，日前被移民署廢止依親居留許可，且必須在昨天結束前自行離境。不過，她沒有自行出境，移民署專勤隊今天展開強制出境作業，專勤隊員今天（1日）早上準備前往帶人時，她自行到新北市專勤隊駐地「報到」。

    據悉，趙嬋進入專勤隊駐地後，移民署人員會進一步查驗她的護照、兩岸旅行資料等文件，若有過期、遺失也會協助補件，以順利進行強制出境。

    此外，趙嬋外傳是住在新北市林口區，但近來有不少網友、民眾都前往其住處外聚集，她疑似不堪其擾，更換到其他地方居住。

    移民署指出，近來中國配偶劉振亞，在網路上發表具武統言論的影片，被廢止依親居留許可，並被限期出境，劉在期限最後一天自行搭機出境。與劉有類似情境的中配「小微」趙嬋、「恩綺」張燕，也都先後被廢止依親居留許可、限期出境；張女在昨天自行搭機出境，只有不願自行出境的趙女，面臨被移民署強制出境。（13:42更新）

    中配網紅「小微」因拍影片鼓吹武統言論，被移民署廢除依親居留許可，她自行到新北市專勤隊駐地「報到」，「反共網紅」八炯（右）、閩南狼（左）聞訊到場緊盯。（記者羅沛德攝）

    中配網紅「小微」因拍影片鼓吹武統言論，被移民署廢除依親居留許可，她自行到新北市專勤隊駐地「報到」，「反共網紅」八炯（右）、閩南狼（左）聞訊到場緊盯。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播