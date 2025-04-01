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    五角大廈機密文件疑曝光 南韓專家：駐韓美軍真正敵人不是北韓了

    駐韓美軍日前啟動今（2025）年度「自由護盾」（Freedom Shield 25）聯合軍演。（法新社）

    駐韓美軍日前啟動今（2025）年度「自由護盾」（Freedom Shield 25）聯合軍演。（法新社）

    2025/04/01 11:49

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一份據稱是美國五角大廈外洩的機密備忘錄顯示，美方將嚇阻中共奪取台灣列為優先任務。南韓專家分析，此後，預計南韓將面臨來自美國政府的壓力，要求允許駐韓美軍在台海衝突中出動。

    南韓《韓國時報》（The Korea Times）報導，這個有爭議的想法將使2萬8500名駐韓美軍的主要任務從遏制北韓威脅轉變為對抗中國，這也是美國川普政府外交政策的關鍵之一。然而，對南韓來說，這恐將造成安全真空，並使其與北京的關係變得更加複雜。

    報導指出，這份備忘錄讓南韓軍事專家認為，川普政府準備要求南韓承擔更多安全責任，甚至可能將駐韓美軍的角色轉移到朝鮮半島以外。

    南韓軍事研究所分析師金烈洙（Kim Yeoul-soo）表示，「美國過去曾提出將駐韓美軍角色轉為應對中國的想法，在川普上任後，這種要求可能會變得更加公開和強硬。他將強調駐韓美軍的戰略靈活性，並希望擴大駐韓美軍的任務範圍，以遏制中國侵略。」

    《華盛頓郵報》日前披露一份據稱由美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）簽署的機密備忘錄顯示，美國已將防止中國侵台列為唯一優先目標，並要求強化美國本土防務。五角大廈將對歐洲、中東與東亞盟友施壓，要求他們承擔更多責任，以嚇阻來自俄羅斯、北韓與伊朗的威脅。

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