法媒評習近平到訪：與中對話勿幻想 別把他當朋友

中國國家主席習近平偕妻抵達法國訪問,法國總理艾塔爾到機場迎接。(美聯社)

2024/05/05 23:34

〔中央社〕中國國家主席習近平今天抵達法國訪問前夕,法國世界報4日發表社論指出,不與中國對話不是解決問題的辦法,但也不可把習近平當成朋友。只有統一的歐洲,才能有機會被北京傾聽。

世界報(Le Monde)這篇題為「馬克宏會習近平:與中國對話,但別抱幻想」(Macron's meeting with Xi: Talking to China, without illusions)的社論首先指出,面對世界第二強國,法國不可單打獨鬥,對中方即將給予的阿諛奉承過於敏感,是行不通的。只有統一的歐洲,才能有機會被北京傾聽,更何況不是所有的領域都如此。

社論提到,習近平此次訪問歐洲三國(法國、匈牙利、塞爾維亞)的選擇是深思熟慮的。習近平在法國會藉由中法建交60週年的機會,高調讚揚已故法國總統戴高樂(Charles de Gaulle)承認中華人民共和國以來,法中之間的「特殊關係」。他也無疑會讚揚法國提出的,面對美國要有「歐洲的戰略自主權」。

這篇社論分析,習近平在貝爾格萊德,將譴責1999年5月7日北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館,而華盛頓只承認是「失誤」,而此事一直是北京譴責「美帝國主義」的口實;而他出訪匈牙利,是要藉由凸顯匈國總理奧班(Viktor Orban)以達到從內部削弱歐洲的目的,同時向俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)示好。

社論直指,中國一直說「希望有一個強大的歐洲」,但這並不真實。中國的真實意圖是削弱西方民主國家,進而盡可能地破壞跨大西洋關係,甚至歐盟本身。因此,在習近平倡導下,中國在2012年4月在歐洲發起了歐洲17國加中國的「17+1峰會」,所幸這一主張沒有奏效。

這篇社論指出,「不抱幻想地與中國對話」的概念,是包括「繼續相信中國對俄烏戰爭保持中立,會適得其反」在內的。如果中國小心翼翼地不向俄羅斯出售武器,那它就會提供使俄羅斯國防工業現代化的設備。而普廷連任就職後,第一個要訪問的國家就是中國。

社論提到,戴高樂在法中建交時曾說,「承認中華人民共和國的決定,絲毫不涉及對中國政治制度的認可,法國只是承認世界的本來面目」。這句話至今仍發人深省,60年過去了,中國在世界事務中占據的地位,更顯示了戴高樂當年的高瞻遠矚。

這篇社論最後說,不與中國對話並不是解決問題的辦法,但也不可把習近平當成朋友。把習近平請到法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的第二故鄉做客,也不能抱有幻想。畢竟,馬克宏2019年就曾邀請普廷到法國總統度假勝地布瑞岡松堡(Fort de Bregancon)作客,一次「親密旅行」,不會使法國和歐洲獲益更多。

