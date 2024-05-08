日本敷島麵包吐司驚見老鼠屍體 緊急回收10.4萬份

日本「敷島麵包」遭投訴吐司混入動物殘骸的異物，業者緊急收回10萬份同一生產線的吐司。（擷取自Pasco官網）

2024/05/08 20:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本麵包公司「敷島麵包」（敷島製パン）旗下品牌Pasco的熱賣商品「超熟吐司」，遭投訴吐司包裝混入動物殘骸的異物，業者緊急收回10萬4000份同一生產線的吐司，並證實混入吐司的異物是「長約5公分的黑鼠屍體」。

根據《朝日新聞》 報導，敷島麵包總部5日及7日收到民眾投訴，反映「超熟吐司」裡頭出現小動物屍體。敷島麵包公關部今（8）日證實，混入土司中的異物是長約5公分的黑鼠屍體，2件商品已經回收完畢，為了保險起見與食品安全，公司決定回收同一生產線製造的「超熟山型吐司5片裝及6片裝」，共10萬4000件產品。

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敷島麵包表示，同一生產線的回收產品保存期限為5月7日到5月11日，包裝上印刷的三位數控制代碼在製造地點符號「+P1」之後，以「A」開頭，銷售地區包括東京、千葉、埼玉、茨城、神奈川等一共15個縣。

敷島麵包也在最新聲明道歉，「我們對這一事件深感遺憾。我們將採取措施，防止類似情況再次發生。」

據報導，敷島麵包因為使用日本國產小麥，且標榜「無添加」，常被當作孩童的斷奶食品，因此廣受日本家長歡迎，事件發生後讓許多日本民眾感到震驚。

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