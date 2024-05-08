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日本企業回饋台灣捐款贊助國藝會 謝長廷頒感謝狀

駐日代表謝長廷（中）今天頒發感謝狀，感謝日本企業「大賽璐」社長小河義美（左2）長期贊助國藝會推展母語創作。（（記者林翠儀攝）

駐日代表謝長廷（中）今天頒發感謝狀，感謝日本企業「大賽璐」社長小河義美（左2）長期贊助國藝會推展母語創作。（（記者林翠儀攝）

2024/05/08 21:32

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本知名的化學工業公司「大賽璐」（Daicel）與台灣的清華大學產學合作，有很高的獲益，為了回饋台灣，公司將連續3年捐款支援國家文化藝術基金會推動文化活動，明年還將加碼啟動對國家交響樂團（NSO）的贊助計畫，駐日代表謝長廷今天頒發感謝狀給該企業的社長小河義美，感謝他體現了台日間「善的循環」。

大賽璐在疫情期間的2021年10月與清華大學簽訂一項為期5年、規模約4.5億圓（約合台幣1億元）的產學合作計畫，以領先全球的玻璃微流體系統，打造桌上型化學工廠，開啟化工產業的新世代綠色革命。雙方合作愉快，而大賽璐也因此獲利。

社長小河義美為感念台灣給他機會，而且本人也很喜歡台灣文化，所以決定捐款贊助台灣推展文化發展，起初希望直接捐給駐日代表處或文化部駐日台灣文化中心，後來經代表處科技組顧問鄒幼涵和台灣文化中心主任王淑芳的牽線，決定捐給法人性質的國藝會，預定未來3年將捐助3百萬元台幣，主要是協助國藝會進行「母語文學創作發表補助專案」，明年還打算擴大贊助國家交響樂團（NSO）。據了解，這也是國藝會首受收到的外國企業捐贈。

謝長廷說，小河社長非常喜歡台灣和台灣文化，他捐款贊助國家級的藝術基金，開啟了一個良善的風氣。

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