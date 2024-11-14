川普放話趕出美國！哈利王子備戰出逃 砸1.5億買葡萄牙豪宅

哈利王子夫婦近日於葡萄牙大手筆買下豪宅。（法新社）

2024/11/14 06:32

首次上稿 00:20

更新時間 06:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普（Donald Trump）準備大力整頓非法移民，還曾放話要將哈利王子（Prince Harry）驅逐出境。消息指出，哈利夫婦已搶先在葡萄牙砸下470萬美元（約新台幣1.5億元）購買豪宅，似乎在提前準備「出逃」。

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《華盛頓郵報》報導，哈利在回憶錄《備胎》（Spare）中曾透露自己曾吸食古柯鹼、大麻等，美國保守派認為他無法合法入境美國，要求公開他的簽證記錄，質疑是否如實申報。川普也對此表示不滿，放話若再當上總統，不會像拜登政府一樣「保護哈利」。

《紐約郵報》 報導，哈利和梅根夫婦發現，美國的生活似乎不像他們所想像的，住在加州卻不陽光，梅根雖是美國籍，但哈利申請卡關，還深陷移民身分法律風曝。夫妻倆近日悄悄在葡萄牙首都里斯本（Lisbon）南方的度假勝地買了豪宅，是良好的「避風港」不二之選。

豪宅所在的「CostaTerra高爾夫與海洋俱樂部」佔地722英畝，擁有頂級設施，是理想的逃難「新家」。然而，若要在葡萄牙長期居住，哈利夫婦必須先取得歐盟公民身分，以便在申根區29國自由旅行。如今川普真的當選，哈利夫婦的去留動向更備受關注。

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