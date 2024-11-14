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踢到鐵板！馬斯克管到義國內政 總統馬達雷拉批別來指手畫腳

美國富豪馬斯克。（路透檔案照）

美國富豪馬斯克。（路透檔案照）

2024/11/14 22:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕被視為川普在這次美國總統大選，贏回白宮寶座的大功臣、美國富豪馬斯克（Elon Musk），最近發文評論義大利政事，稱阻止一項處理移民計畫的法官「需要離開」，遭義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）批評，不要對義國內政指手畫腳。

美國有線電視新聞網（CNN）指，義國總統馬達雷拉13日發出這份「高度不尋常」的聲明，聲明表示，「義大利是一偉大的民主國家⋯⋯知道如何處理自己的事情」；這名在義國享有高民調支持度、最受尊敬的領導人指出，「任何人，尤其如果他如所宣布的，將接下一個友邦盟國的政府重要職務，就必須尊重（義大利）主權，不能自命可對該國下指示」。

義大利執政聯盟與司法機關之間，為了政府打擊非法移民措施關係緊繃，羅馬法官日前質疑政府，將7名非法移民遣送到阿爾巴尼亞的計畫合法性，駁回此措施。

此事引起馬斯克的注意，在自家社群媒體表示，「這些法官需要離開」。這番評論13日登上義大利報紙頭版，也正值馬斯克剛被美國總統當選人川普任命，共同率領新設政府效率部。

馬斯克是義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的朋友，打擊非法移民又是梅洛尼的重要政見，前述法官駁回政府的處置措施，使她的旗艦計畫受到質疑。

馬斯克透過他在義大利的代表史托帕（Andrea Stroppa）發表聲明，回應馬達雷拉的批評，表示他「尊重」馬達雷拉和義國憲法，但是重申他打算「繼續自由表達他的意見」。他說，他在與梅洛尼一次「友好的」通話中，也傳達同樣的訊息，並表示希望義、美兩國關係會愈加強盛，並期待很快與馬達雷拉會面。

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