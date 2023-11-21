變態！澳洲34歲男半夜闖入養老院 性侵臥床90歲老婦人

澳洲一名34歲男子先是在半夜闖入一家養老院，接著再把院內一名90歲婦女壓在床上，施以行暴力性侵，導致受害者身心嚴重受創。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博資料照）

2023/11/21 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州（New South Wales）近日發生一起令人髮指的性侵事件，一名34歲男子先是在半夜闖入一家養老院，接著對院內一名90歲婦女施以性侵，導致受害者身心嚴重受創，被緊急送往醫院治療。目前這名男子已被警方逮捕，並以擅闖民宅、嚴重性侵等罪名控上法庭。

綜合外媒報導，這起事件發生在15日半夜，34歲男子克勞福德（Brett Anthony Crawford）闖入巴圖灣（Bateau Bay）當地的一間養老院，接著就走進一名獨居的90歲老婦房間內，將對方壓在床上、再進行暴力性侵，導致她身體與精神嚴重受創。事發不久後，院內工作人員發現躺在房內的老婦身體多處受重傷，緊急將她送醫，並向警方報案。

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警方循線追查，在20日晚間來到克勞福德位於洞穴海灘（Caves Beach）附近的住家，以嚴重擅闖民宅、嚴重性侵、意圖性侵造成身體傷害等罪，將他緝拿歸案。然而克勞福德卻不願配合，更立即從房子後門逃了出去，不過他在試圖跳過圍欄脫逃時，不幸劃傷手臂，最終仍被警方當場捕獲，事後被送院治療。

報導指出，法院拒絕讓克勞福德被保釋，並於今（21）日在貝爾蒙特地方法院（Belmont）展開審理。性犯罪小組指揮官多爾蒂（Jayne Doherty）表示，「任何人在自己家中遭遇這樣的襲擊都是可怕的事，但襲擊一位毫無防禦能力的老婦人，更是令人難以置信的行為。」

據悉，受害老婦人承受了極大的傷害，除了精神受創外，她的手臂、腿部和頭部皆有出現嚴重受傷，皮膚也因受到壓力後明顯撕裂。目前這名老婦人已被送往醫院接受治療，而養老院也在事後加強院內安全措施，以防止類似事件再次發生。

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