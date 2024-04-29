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僅一年就下台 蘇格蘭首席大臣：「換人執政」才能修復政治分歧

蘇格蘭首席大臣、蘇格蘭民族黨黨魁尤沙夫於週一（29日）先行辭去蘇格蘭民族黨黨魁，避免面對不信任案投票。（法新社）

蘇格蘭首席大臣、蘇格蘭民族黨黨魁尤沙夫於週一（29日）先行辭去蘇格蘭民族黨黨魁，避免面對不信任案投票。（法新社）

2024/04/29 22:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭首席大臣、蘇格蘭民族黨黨魁尤沙夫（Humza Yousaf）在未能與蘇格蘭綠黨達成聯合協議，進而失去該黨本能獲得的議會多數席位後，於週一（29日）先行辭去蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁，避免面對近期將舉行的不信任案投票。

綜合外媒報導，聯合綠黨的席位本可讓民族黨獲得蘇格蘭議會的多數席位，使尤沙夫能度過不信任案投票，但兩黨未能達成聯合協議，因而迫使尤沙夫先行辭職。

蘇格蘭民族黨先前受黨內貪污醜聞和前黨魁施特金（Nicola Sturgeon）辭職一事，導致該黨的支持度大幅下滑，被反對黨質疑其執政能力。尤沙夫的政治形象也因黨內醜聞受到波及。

尤沙夫在接替前首席大臣施特金的職位、擔任民族黨黨魁至今，僅歷時一年多。尤沙夫表示，在決定辭職前，他在思索何以讓國家、政府和政黨間的利益最大化。而他認為，只有讓其他人執政的狀況下，各黨間的政治分歧才能得以修復。對此尤沙夫表示「是時候讓其他人去領導蘇格蘭自治政府了。」

據報導，蘇格蘭保守黨和反對黨蘇格蘭工黨分別提出了倒閣，試圖在今年舉行的英國議會選舉前削弱民族黨實力。近20年來，蘇格蘭民族黨在蘇格蘭政壇有著主導地位，該黨目前在英國下議院共佔有蘇格蘭代表席59席中的43席。

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