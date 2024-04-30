布林肯：以色列必須採取更多措施 增加加薩人道援助

布林肯29日出席沙烏地阿拉伯首都利雅德召開的世界經濟論壇表示，他們不會等到停火才採取符合加薩人民需求的必要行動。（歐新社）

2024/04/30 00:39

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自以哈衝突去年10月爆發後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）第7度訪問中東，他29日表示，以色列必須採取更多措施，增加人道援助進入遭圍困的加薩，他也會在此行向以色列政府強調這一點。針對目前談判情形，布林肯表示，哈瑪斯對多國的提議猶豫不決，稱目前停火的唯一阻礙是哈瑪斯。

《美聯社》報導，布林肯29日在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）表示，最好緩解加薩人道災難的方法，是讓哈瑪斯釋放人質、作出停火協議。布林肯說，以色列已經給哈瑪斯一個「相當大方」的提議，稱目前加薩人民和停火協定的唯一障礙是「哈瑪斯」。

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以色列外長卡茲（Israel Katz）在週六（27日）表示，如果協商達成，能確保哈瑪斯會釋放剩餘的以國人質，以色列可以暫停進攻加薩南部城市拉法（Rafah）的計畫，也能允許更多人道援助進入加薩。以色列過去曾表明，進攻加薩的最終目標，是徹底摧毀哈瑪斯勢力。

據報導，儘管談判仍在進行，哈瑪斯迄今對埃及、卡達、美國磋商出一系列提議猶豫不決，而以色列已同意前述提議。布林肯也向海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）的外交大臣表示，他們不會等到停火才採取符合加薩人民需求的必要行動。

這次的中東訪問也是自以哈衝突爆發以來，布林肯第7次中東行。在加薩尚未淪為斷垣殘壁前，以色列和沙烏地阿拉伯一度邁向和解，但因以色列拒絕沙烏地阿拉伯關於建立巴勒斯坦國家的訴求，導致彼此關係正常化的計畫被擱置。

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