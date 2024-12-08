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    基隆海洋文學獎得主領「獎狀稿」 張之豪批市府螺絲鬆還掉車輪

    基隆市今天舉行海洋文學獎頒獎典禮，市議員張之豪表示，有得獎人收到的獎狀上面，「獎狀」二字後面多了「（稿）」。（張之豪提供）

    基隆市今天舉行海洋文學獎頒獎典禮，市議員張之豪表示，有得獎人收到的獎狀上面，「獎狀」二字後面多了「（稿）」。（張之豪提供）

    2024/12/08 22:14

    〔記者董冠怡／基隆報導〕基隆市今天舉行海洋文學獎頒獎典禮，市議員張之豪表示，有得獎人收到的獎狀上面，「獎狀」二字後面多了「（稿）」，批評這種錯誤很不尊重文學創作者，反問市長謝國樑「螺絲鬆了嗎？」「不，我覺得連車輪都掉了」。對此，文化觀光局回應，未能及時發現獎狀「誤植」，相當抱歉，將重印裱框寄送給得獎人。

    張之豪表示，得獎者領到的是獎狀還是「獎狀（稿）」？文學創作台上三分鐘、台下十年功，能夠參加地方文學競賽，都已值得鼓勵，也恭喜得獎者，但可惜的是，受獎人上台獲頒的獎狀上面，寫的是「獎狀（稿）」。據記者了解，大約有16人拿到印錯的「獎狀（稿）」。

    張之豪指出，對其他人來說，此一錯誤可能很普通、沒什麼了不起，然而對於文學創作者而言，字字珠璣，「這種錯誤就是不尊重」，並指當時現場市府工作人員無人發現，是受獎者拿到後反映給主辦單位，市府才匆匆收回，質疑謝市府不只螺絲鬆了，「連車輪都掉了！」

    文化觀光局表示，發放獎狀「誤植」一事，是因獎狀套印時，用到（稿）範本，未能及時發現並更正，實感抱歉，典禮結束後，已當場向得獎者致歉說明，且錯誤版本全數收回，後續將重新印製正確版本、裱框獎狀，寄送給得獎人以示歉意，同時再次向所有得獎人致歉。

    基隆市今天舉行海洋文學獎頒獎典禮，市議員張之豪表示，有得獎人收到的獎狀上面，「獎狀」二字後面多了「（稿）」。（張之豪提供）

    基隆市今天舉行海洋文學獎頒獎典禮，市議員張之豪表示，有得獎人收到的獎狀上面，「獎狀」二字後面多了「（稿）」。（張之豪提供）

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