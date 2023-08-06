美國74歲退休女教師多次性侵男學生 恐面臨600年監禁

美國一名74歲退休私校女教師尼爾森科奇（Anne Nelson-Koch），日前遭到檢方指控於2016至2017年間，在校內多次性侵一位當時年僅14歲的男學生。（圖擷取自Tomah Police Department臉書）

2023/08/06 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州門羅郡（Monroe County）日前爆出，一名74歲退休私校女教師尼爾森科奇（Anne Nelson-Koch），遭到檢方指控於2016至2017年間，在校內多次性侵一位當時年僅14歲的男學生。當地陪審團已在上個月31日，裁定有罪判決，法庭則會在10月宣布刑期，預估她最高恐面臨600年的監禁。

綜合外媒報導，門羅郡地方檢察官克寧格（Kevin Croninger）發布聲明表示，被告尼爾森科奇退休前，曾在托馬鎮（Tomah）一所私立學校擔任教職，並涉嫌在2016至2017學年期間，在學校地下室多次性侵男學生，當時她年約67歲，被害男學生則年僅14歲。尼爾森科奇被捕後，遭檢方以25項罪名起訴，再經過陪審團3天審理後，做出壓倒性裁決，判定被告25項罪名全數成立。

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負責起訴此案的助理地方檢察官史凱爾斯（Sarah Skiles），事後讚揚被害者在調查過程中，以及面對辯方嚴厲質詢時，表現出驚人勇氣，「被害者是一位非常勇敢的年輕人，他說出實情，讓陪審團清楚了解來龍去脈，我們也非常感謝陪審團全力追求真相」。此外，史凱爾斯也感謝負責偵辦該案的托馬警察局調查員史隆恩（Paul Sloan），「如果沒有受害者的勇氣以及調查員全力以赴、徹底調查，我們不可能取得這樣的成果」。

報導指出，在陪審團作出有罪判決後，史凱爾斯還請求主審法官不得讓被告交保，將她還押候審，然而這項請求未獲得法官同意，改以衛星定位監控方式將被告尼爾森科奇釋回，直到10月27日法庭宣判刑期。另據檢察官克寧格表示，被告最高將面臨600年徒刑。

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