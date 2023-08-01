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    可怕！澳洲托兒所男職員 15年來性侵91名女童、犯案達1623起

    澳洲托兒所男職員，15年之間針對91名女童一共犯下1623起性虐案。澳洲警察示意圖。（歐新社）

    澳洲托兒所男職員，15年之間針對91名女童一共犯下1623起性虐案。澳洲警察示意圖。（歐新社）

    2023/08/01 16:59

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲警方今天（1日）宣布破獲駭人聽聞的案件，1名從2007年至2022年在各地和海外托兒所任職的男性，在這15年間針對91名女童一共犯下1623起性虐案，其中包括強姦，消息傳出後震驚全澳。

    《衛報》報導，澳洲昆士蘭警方2014年在暗網上發現性虐兒童影片，但當時沒有任何線索，直到2022年8月，才在一段影片中找到和布里斯本一處托兒所相符的特徵，循線追查到居住在黃金海岸的現年45歲男子涉嫌重大。

    澳洲警察前往其住處搜索時，找到了1個裝滿性虐女童影片的硬碟，並查出他2007年至2013年、2018年至2022年在布里斯本的10個托兒所犯案，2013年和2014年在海外一處托兒所伸出狼爪，2014年至2017年於雪梨一處托兒所性虐女童。

    嫌犯目前面臨1623起項虐待兒童指控，其中包括136項強姦罪、110項與10歲以下兒童性交罪，87名澳洲受害女童的身分都已確認並通知家長，另外4名海外受害兒童的身分還需和國際警方合作確認，預計8月21日將在布里斯本地方法院開庭審理此案。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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