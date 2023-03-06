性侵4歲孫女被7歲孫目睹 「阿公做壞事」重判10年2月

台中高分院。（資料照）

2023/03/06 19:12

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣一名六旬男子為逞私欲，竟將4歲孫女騙到房間內性侵，因過程被7歲孫子直擊告知母親後曝光，男子雖辯稱「陽痿」不可能性侵，但孫女描述男子將「鳥鳥」放進去「尿尿的地方」，孫子也證稱「阿公變態做壞事」，一、二審都採信兩童證詞，以家暴性侵罪，判刑男子10年2月。

判決指出，該名63歲男子是同住4歲孫女、7歲孫子的阿公，去年8月間，男子趁妻子外出買菜時，藉口給玩手機騙孫女進入房間後關門，以體格差異強行性侵，當時孫女感到疼痛，不斷呼喊不要，過程也被站在窗外的孫子直擊，後來告知母親後將女童帶往醫院驗傷並提告。

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全案檢警偵辦時，女童描述「阿公做壞事」，將「鳥鳥」放進去「尿尿的地方」，且哥哥也在窗外有看到，男童也證稱，當時在窗外有看到妹妹的褲子已被脫掉，還說「阿公做壞事」、「變態」、「把鳥鳥放到妹妹裡」等語，但男子否認涉案，辯稱有陽痿，跟妻子已經十多年沒有行房，不可能性侵孫女。

男子並稱，因為跟兒子、媳婦感情不好，為了把他趕出住處，才會利用孫女指證他；一審認定，孫子、孫女才7歲、4歲毫無社會經驗，顯然沒有精心布局、虛捏謊言應答能力，如果不是親身經歷，不可能捏造男子亂倫性侵犯行，且女童經驗傷在陰部有撕裂傷，認定兩童證詞可信，依家暴性侵罪，判刑10年2月。

男子認為量刑過重上訴台中高分院，但合議庭仍認定男子犯行明確，加上沒有取得被害人與家人的原諒，原審量刑妥適駁回，維持一審原判，仍可上訴。

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