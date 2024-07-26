未取得許可證進口動物用藥成禁藥 生技公司負責人恐被追究7年重刑

桃園地檢署因違反動物用藥品管理法案件，將蔡姓男子與他犯案時擔任負責人的生技股份有限公司提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2024/07/26 14:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市1間生技股份有限公司的前負責人蔡姓男子，涉嫌未獲發許可證，從2008年到2017年間，進口雌酯二醇後分裝成100公克的小包裝，出售給下游廠商，銷售總額超過1800萬元，桃園地檢署今天偵結，已因違反動物用藥品管理法案件，將蔡男與該生技股份有限公司提起公訴。

蔡男（60歲）涉嫌從2008年到2017年間，透過設立在美國德拉瓦州的公司向中國上游廠商購買雌酯二醇，報關進口後，再由他負責的生技股份有限公司，將3公斤裝的雌酯二醇，分裝成100公克的小包裝，出售給下游的水產養殖業者等廠商，銷售總額超過1800萬元。

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檢方調查，雌酯二醇是1種雌激素藥物，可用於獸藥，臨床上使用時，通常是每週將藥物注射到肌肉中2到3次。蔡男明知輸入動物用藥品應申請行政院農業委員會檢驗登記，經核准並發給許可證後才能輸入，否則將被列為動物用禁藥，卻仍違法，被調查局桃園市調查處查獲送辦。

桃園地檢署今天偵結，檢方說，蔡男與他負責的生技股份有限公司已違反動物用藥品管理法，提起公訴後，可能因輸入動物用禁藥等行為，面對最高7年的有期徒刑、併科450萬元以下罰金。

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