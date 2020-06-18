大叔性侵3男童 判9年10月

台南地院對涉向3名小學男童伸狼爪性侵、強制猥褻的張姓男子判9年10月有期徒刑。（資料照）

2020-06-18 16:53:19

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署偵辦1名張姓大叔涉嫌性侵與猥褻1所小學的3名男童案，查出張男涉對1名男童強摸下體與肛交；對另2名男童也強摸下體。檢方依強制性交與強制猥褻罪起訴張男、並以其犯行造成3名男童身心重創，請法官對張判處重刑、並要張男接受強制治療。

台南地方法院今日審結，張男仍否認被控犯行，法官查出張男涉對3名男童犯下1件強制性侵與4件強制猥褻罪，分論併罰，各判8年6月、4年6月、4年6月、4年8月與5年等5項有期徒刑罪刑，合併應執行9年10月徒刑。

請繼續往下閱讀...

合議庭法官說明，對性侵犯的強制治療，已改為「刑後治療」，因此對張男是否刑後強制治療，須在張服刑期滿之前由權責機關另行鑑定、評估是否有再犯的危險，提出相關資料送檢察官審酌是否向法院聲請強制治療？

台南地院判決指出，張男明知甲童未滿14歲，於2017年1月至6月間某日（甲童念小二期間），利用在小學內遇到甲童機會，將甲童拉進小學健康中心旁男廁，違反其意願，對甲童強制肛交1次；另於2019年6月19日傍晚（甲童念小四期間），在某超商休息區提供手機遊戲給甲童把玩的機會，強將甲童抱坐在其大腿上，違反男童意願、強摸男童陰莖猥褻。

張男明知乙童未滿14歲，於2017年1月至6月間某日（乙童念小四期間），在小學躲避球場旁階梯處，把手機遊戲提供給乙童玩的機會，違反乙的意願、強摸乙童陰莖猥褻；2019年6月間某日下午（乙童念小六期間），帶乙童到某超商買飲料，並於該店休息區內以相同手法強摸乙童陰莖。

張男另明知丙童未滿14歲，竟利用丙童年幼、父母離異、單獨寄居阿姨住處，且家庭經濟較弱勢等情形，藉故親近丙童、主動表示要認丙童為乾兒子，也對丙童萌生淫念，於2017年11月間（丙童念小五期間）起至2018年8月間止，將丙童單獨帶到住處洗澡、或某次帶丙童到台中麗寶樂園遊玩、同住飯店，與丙童單獨同處一室的機會，利用丙童把玩手機時，違反丙童意願，數度強行撫摸丙童的陰莖，接續對丙童為猥褻行為多次。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法