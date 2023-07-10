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    駭人！美國足球教練把手機忘在餐廳 裡面有10名男孩遭性侵影片

    美國田納西州足球教練坎波斯把手機忘在餐廳裡，被店員發現裡面有10名昏迷男孩遭性侵的影片。（圖擷自@FranklinTNPD推特）

    美國田納西州足球教練坎波斯把手機忘在餐廳裡，被店員發現裡面有10名昏迷男孩遭性侵的影片。（圖擷自@FranklinTNPD推特）

    2023/07/10 12:09

    〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！美國田納西州富蘭克林56歲足球教練坎波斯（Camilo Hurtado Campos），近來把手機忘在餐廳裡，店員撿到想聯繫失主時，赫然發現裡面有10名昏迷男孩遭性侵的影片，目前坎波斯已被逮捕，保釋金裁定為52萬5000美元（約新臺幣1646萬元）。

    《NBC》報導，坎波斯在富蘭克林居住20年之久，是當地相當受歡迎的足球教練，他經常去住處附近的2間學校操場接觸小孩，邀請他們一起來踢足球，在得到信任之後，坎波斯就會約男孩來家裡並趁機下藥性侵。

    富蘭克林警察局表示，透過坎波斯手機中的資料，他們已辨識出至少有10名年齡介於9歲至17歲之間的男孩，但只有2人已透過學校確認身分，其餘的還需要進一步調查。另外，由於手機裡的影片和照片高達數百份，因此可能還會有更多受害者。

    警方指出，這些男孩在被性侵時都處於昏迷之中，也許都沒有意識到自己慘遭玷汙，至於坎波斯所使用的藥物類型警方並未說明。坎波斯因涉嫌性侵兒童、性剝削未成年人等罪嫌落網後，目前仍在拘留中尚未交保。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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