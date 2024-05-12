520前夕 眾議員提法案： 美撥39億 助台盟友對抗中國

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾（左）及民主黨首席議員克利什納穆希（右）等多名議員，10日共同提出「台灣盟友基金法案」，將提撥39億助台灣盟友抵抗中國脅迫。（路透檔案照）

2024/05/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在賴清德就任總統前夕，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會十日提出「台灣盟友基金法案」，將提撥一筆三年期共一．二億美元（近卅九億台幣）的資金，協助台灣官方及非官方國際夥伴，抵禦中國政治和經濟脅迫，進而強化台灣的全球盟友網路。

援助台灣夥伴 免遭中國經濟脅迫

該法案由美中戰略競爭特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾及民主黨首席議員克利什納穆希等多名議員共同提出，擬授權國務院及國際開發總署三年一．二億美元資金，向遭受中國脅迫和施壓的台灣國際夥伴提供援助。法案提到，美國鼓勵各國加強與台灣的交往，並幫助那些「缺乏經濟或政治能力有效應對」中國報復的國家。

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法案指出，二○一三年以來，中國已賄賂或利誘十一國與台灣斷交，並將貿易和商業關係當成武器，懲罰立陶宛等與台灣建立更密切非官方關係的國家。

穆勒納爾表示，北京數十年來試圖將台灣的自由人民孤立在世界舞台之外，並強迫其他國家與台灣斷絕關係。這項法案將幫助台灣的外交盟友抵禦北京的獨裁施壓，並滿足其發展需求。

據了解，該法案是穆勒納爾四月出任主席以來，與委員會成員共同提出的第一個台灣相關法案。他上任時就表明，首要任務包括阻止北京對台灣及盟友的侵略，擴大培訓台灣軍隊及消除軍售拖延障礙。該法案為更廣泛的「對抗中國影響力基金」的一部分，符合條件的國家每年可獲得約五百萬美元資金。

該法案也要求台灣提供相稱的資金。當中「與台灣分攤成本」的條文規定，國務卿應適時對台灣方面表達，台灣應對條款中提到的國家提供相稱的援助。

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