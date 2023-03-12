美國加州小學年度女教師 涉兒童性犯罪被捕

美國加州聖地牙哥郡年度教師獲獎者之一，涉嫌兒童性犯罪被捕。（圖擷自San Diego County Office of Education網站）

2023/03/12 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州聖地牙哥郡2022-2023年度教師獲獎者之一、34歲小學女老師賈桂琳·馬（Jacqueline Ma），由於涉嫌兒童性犯罪被捕，震驚當地社會。

據《紐約郵報》報導，加州納雄耐爾城（National City）警方表示，1名曾被賈桂琳教過的13歲學生家長和當局聯繫，指稱小孩和老師之間可能有不正當關係，隨後賈桂琳於7日上午在校園裡被捕。

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聖地牙哥郡警方資料顯示，賈桂琳被控犯下3項猥褻14歲以下兒童的行為，以及3項與14歲以下兒童口交的罪嫌，目前被關在拉斯科利納斯（Las Colinas）女子拘留所，預計本月14日出庭。

聖地牙哥學區負責人布雷迪（Leighangela Brady）指出，學區內已知只有1名受害者，他們得知消息後都深感震驚，將和執法部門合作並把學生的安全放在第一。

據了解，賈桂琳在獲頒聖地牙哥郡2022-2023年度教師獎時，指稱自己最成功的地方就是和學生能夠保持關係。在賈桂琳落網後，許多家長都透露她和學生們的交情很好，但也有人直指有時候師生之間會過於親近一直聯繫。

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