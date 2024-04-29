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北海道採野菜遇棕熊襲擊！小貨車遭猛撲撞擊 驚悚畫面曝光

日本北海道一輛小貨車在林道採野菜時遇到棕熊襲擊，導致車頭凹陷、擋風玻璃破裂。（圖片擷取自@ntv_news）

日本北海道一輛小貨車在林道採野菜時遇到棕熊襲擊，導致車頭凹陷、擋風玻璃破裂。（圖片擷取自@ntv_news）

2024/04/29 22:40

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道一處林道28日發生一起意外。一輛小貨車在採野菜時遇到棕熊襲擊，導致車頭凹陷、擋風玻璃破裂，驚恐過程全被行車記錄器錄下，所幸駕駛及乘客最後均平安無事。

綜合外媒報導，本月28日下午，2名男子駕駛車輛前往根室市東梅的林道採野菜，突然在道路兩側看到一對母子棕熊，於是減速。沒想到，一隻身高約1.2公尺的母棕熊突然從右側衝出並大力撞上車輛。透過行車紀錄器可以看見，起初駕駛試圖倒車，母棕熊用頭部撞擊車輛，導致雨刷損壞；接著駕駛試圖按喇叭擺脫，沒想到棕熊卻舉起熊掌，用爪子猛擊擋風玻璃，導致前擋風玻璃出現斜裂，而小棕熊則是迅速地躲進樹林中。

雖然駕駛試圖開車加速逃離現場，不過母棕熊卻不斷繼續追在後方，行車記錄器也錄下了當時駕駛與乘客的對話，「你看見了嗎？」、「來了來了，我們有麻煩了」，所幸最後成功逃離離現場。

警方指出，車輛因遭棕熊撞擊，導致車頭凹陷、擋風玻璃破裂，不過駕駛及乘客均平安無事；警方也提醒民眾，若需前往山區活動，請務必提前查詢有關棕熊出沒的資訊，若不幸遇到棕熊出沒，千萬不要下車。

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