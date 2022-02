99歲失智老婦被安養院男看護性侵 家屬監視器目睹崩潰

2022/02/09 12:39

〔即時新聞/綜合報導〕英國1名99歲老婦住在安養院,近日家屬前往探訪時,發現她拒絕被她人碰觸身體,又懇求家屬不要離開,家屬查覺情況有異,安裝監視器在房間內,沒想到卻目睹48歲男看護性侵老婦,憤而提告;當地法院近日表示,判處男嫌終身監禁。

綜合外媒報導,99歲不具名的老婦因為罹患阿茲海默症,家屬安排住在黑潭(Blackpool)某間安養院,日前家屬前往探視,發現婦人突然拒絕被擁抱或親吻,且央求家人不要離開,因為「自己會受到懲罰」,親屬查覺情況有異之下,便在房內安裝遠端監視器後離開。

報導指出,家屬返家後,透過監視器目睹48歲男看護凱莉(Phillip Carey)走進房間後性侵老婦,憤而向法院提告。

受害者家屬向外界呼籲,「需多傾聽年長者想法,時時注意他們的行為變化,如果發現異狀需盡快協助或處理」;普雷斯頓皇冠法院(Preston Crown Court)近日宣判,因為家屬提供證據充足,指控男嫌性侵罪,判處終身監禁。

