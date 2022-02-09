99歲失智老婦被安養院男看護性侵 家屬監視器目睹崩潰

48歲男看護凱莉（Phillip Carey）性侵99歲老婦，普雷斯頓皇冠法院表示，判處男嫌終身監禁。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2022/02/09 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名99歲老婦住在安養院，近日家屬前往探訪時，發現她拒絕被她人碰觸身體，又懇求家屬不要離開，家屬查覺情況有異，安裝監視器在房間內，沒想到卻目睹48歲男看護性侵老婦，憤而提告；當地法院近日表示，判處男嫌終身監禁。

綜合外媒報導，99歲不具名的老婦因為罹患阿茲海默症，家屬安排住在黑潭（Blackpool）某間安養院，日前家屬前往探視，發現婦人突然拒絕被擁抱或親吻，且央求家人不要離開，因為「自己會受到懲罰」，親屬查覺情況有異之下，便在房內安裝遠端監視器後離開。

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報導指出，家屬返家後，透過監視器目睹48歲男看護凱莉（Phillip Carey）走進房間後性侵老婦，憤而向法院提告。

受害者家屬向外界呼籲，「需多傾聽年長者想法，時時注意他們的行為變化，如果發現異狀需盡快協助或處理」；普雷斯頓皇冠法院（Preston Crown Court）近日宣判，因為家屬提供證據充足，指控男嫌性侵罪，判處終身監禁。

Blackpool care home worker jailed after being caught on camera raping 99-year-old woman https://t.co/9ZqVMHSB0V — BBC News （UK） （@BBCNews） February 8, 2022

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