稱將廢除FBI！川普提名極右議員蓋茨任司法部長

美國總統當選人川普13日提名極具爭議的共和黨眾議員蓋茨(見圖)為司法部長。(法新社資料照)

2024/11/14 08:18

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統當選人川普(Donald Trump)於當地時間13日提名極具爭議的共和黨眾議員蓋茨(Matt Gaetz)為司法部長,由於蓋茨此前曾面臨司法部調查,此舉疑掀起了黨內質疑聲浪。

據《路透》報導,川普13日發出聲明表示,「馬特(蓋茨)將終結武裝化政府(Weaponized Government),保護我們的邊境,瓦解犯罪組織,並修補美國人對司法部嚴重支離破碎的信任及信心。」

由於蓋茨從未在司法部門任職,且未具備任何層級的檢察官經歷,《路透》指出,這名42歲國會議員已成為川普近日不斷提名「缺乏經驗閣員」的最新案例。

蓋茲是極右翼強硬派共和黨人,在2023年罷免前眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的事件中發揮了關鍵作用,此舉一度導致眾院陷入空前混亂。麥卡錫成為美國史上首位被罷黜的議長,痛斥蓋茨及其同夥是「瘋狂8人幫」(Crazy Eight)。

蓋茲13日被提名為司法部長,立即引發部分參議院共和黨人質疑。參議院擁有否決該項任命案的權力。

《路透》稱,據多家新聞媒體報導,共和黨籍參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)在國會大廈對記者表示,「我認為這對司法部長而言,不是一個慎重的提名。這不在我的賓果卡片上(This one was not on my bingo card)。」

川普2021年結束4年任期後,面臨2項聯邦刑事起訴,多年來一直對司法部頗有怨言,並誓言在1月20日重返白宮時,徹底整頓司法部。

蓋茲13日公開表示,考慮廢除隸屬司法部的美國聯邦調查局(FBI),引發輿論嘩然。

此前,蓋茲因涉嫌性販運1名17歲少女,受到司法部長達3年的調查。蓋茲辦公室2023年聲稱,檢察官已告知他「將不會面臨刑事指控。」

蓋茲目前仍在接受眾議院道德委員會的調查,原因是他涉嫌不當性行為、吸毒及試圖阻撓調查。蓋茲否認了上述全部指控。

