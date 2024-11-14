稱將廢除FBI！川普提名極右議員蓋茨任司法部長

美國總統當選人川普13日提名極具爭議的共和黨眾議員蓋茨（見圖）為司法部長。（法新社資料照）

2024/11/14 08:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）於當地時間13日提名極具爭議的共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）為司法部長，由於蓋茨此前曾面臨司法部調查，此舉疑掀起了黨內質疑聲浪。

據《路透》報導，川普13日發出聲明表示，「馬特（蓋茨）將終結武裝化政府（Weaponized Government），保護我們的邊境，瓦解犯罪組織，並修補美國人對司法部嚴重支離破碎的信任及信心。」

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由於蓋茨從未在司法部門任職，且未具備任何層級的檢察官經歷，《路透》指出，這名42歲國會議員已成為川普近日不斷提名「缺乏經驗閣員」的最新案例。

蓋茲是極右翼強硬派共和黨人，在2023年罷免前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的事件中發揮了關鍵作用，此舉一度導致眾院陷入空前混亂。麥卡錫成為美國史上首位被罷黜的議長，痛斥蓋茨及其同夥是「瘋狂8人幫」（Crazy Eight）。

蓋茲13日被提名為司法部長，立即引發部分參議院共和黨人質疑。參議院擁有否決該項任命案的權力。

《路透》稱，據多家新聞媒體報導，共和黨籍參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）在國會大廈對記者表示，「我認為這對司法部長而言，不是一個慎重的提名。這不在我的賓果卡片上（This one was not on my bingo card）。」

川普2021年結束4年任期後，面臨2項聯邦刑事起訴，多年來一直對司法部頗有怨言，並誓言在1月20日重返白宮時，徹底整頓司法部。

蓋茲13日公開表示，考慮廢除隸屬司法部的美國聯邦調查局（FBI），引發輿論嘩然。

此前，蓋茲因涉嫌性販運1名17歲少女，受到司法部長達3年的調查。蓋茲辦公室2023年聲稱，檢察官已告知他「將不會面臨刑事指控。」

蓋茲目前仍在接受眾議院道德委員會的調查，原因是他涉嫌不當性行為、吸毒及試圖阻撓調查。蓋茲否認了上述全部指控。

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