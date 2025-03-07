美防長稱做好開戰準備 中國外交部龜縮：任何戰爭都打不贏

美國國防部長赫格塞斯。（路透）

2025/03/07 06:13

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國將原本對中國進口商品加徵10%關稅提高到20%，4日起生效，中國外交部發言人林劍當日放話，美國若要打任何類型的戰爭，中方將奉陪到底。美國國防部長赫格塞斯5日回嗆說， 對於任何類型的戰爭，美國也有所準備。結果林劍在6日改口稱，無論是關稅戰或是貿易戰、冷戰還是熱戰，「都打不得也打不贏」。

美國總統川普日前簽署行政命令，對原本對中國進口商品加徵10%關稅提高到20%，4日起生效。中國外交部發言人林劍3月4日聲稱，美國執意以芬太尼問題為藉口，再次對中國銷美產品加徵關稅，中方多次闡明反對立場，採取反制措施完全是維護自身權益的必要之舉。

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林劍並說，美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底，「我們奉勸美方趁早回到對話合作的正確軌道上」。

美國國防部長赫格塞斯5日在《福斯新聞》的節目中，回應中國聲稱的「準備好迎接任何類型的戰爭」時表示，美國並不尋求與中國開戰，但將重建軍隊，為戰爭做好準備。

赫格塞斯強調：「渴望和平的人必須為戰爭做準備，這就是為什麼我們要重建軍隊、再度建立起嚇阻力的原因，如果我們想嚇阻中方或其他國家與美開戰，就必須保持強大。我們生活在一個充滿強大國家的危險世界，這些國家有著截然不同的意識形態。」

中國外交部6日舉行記者會，有記者詢問林劍：「美國國防部長在接受媒體採訪時稱，美國並不尋求與中國開戰，但將在川普總統的領導下重建軍隊，為戰爭做好準備。外交部對此有何評論？」

林劍一改日前「奉陪到底」的說辭，稱美方官員的有關言論蓄意煽動意識形態對抗，鼓譟中國威脅，並稱中方的立場是明確的、一貫的，無論是關稅戰還是貿易戰、無論是冷戰還是熱戰，「都打不得、也打不贏」。

由於林劍口氣與2天前相比明顯「縮」了起來，有網友留言嘲諷，「中共邪教除了嘴硬，哪裡都不硬。所以，每天依靠中共的媒體壯膽，祖國又又又牆大了」。

時政評論員岳山指出，中共一向是欺軟怕硬，沒想到這次領教了川普團隊的厲害，林劍改口可能是因其此前放狠話在內部受到批評，包括來自軍方的不滿；其實，中共軍方有一派是不想打仗的，據說軍方過去和外交部的「戰狼」有過衝突，如果美國真的對中共強硬起來，將加劇中共內部的分裂。

中國外交部發言人林劍。（歐新社）

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