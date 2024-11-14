拍攝珠海慘案35死 各國記者被阻撓！警察攔截強制刪素材

各國記者拍攝珠海慘案35死，被當地民眾阻攔，日本記者甚至被警察帶走。（法新社）

2024/11/14 06:30

首次上稿 11-13 22:52

更新時間 11-14 06:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省珠海市在本月11日晚間，發生一起汽車駕駛蓄意「無差別」衝撞行人事件，造成35人死亡、43人受傷。在憾事發生後，許多國外記者也立刻趕往現場報導，沒想到卻被不斷阻撓，日本TBS記者甚至還當場被警察帶走。

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日本TBS駐中國記者室谷陽太在社群平台X發文，在事件發生後他隨即趕往現場，卻遇到自稱當地人的居民包圍，甚至還被報警處理。之後室谷陽太就被警方帶回派出所內，並要求把剛剛所拍下的畫面全部刪除，對此讓他十分氣憤，「在廣東省，濫殺頻繁，深圳一所日本人學校事件就是其中之一」。

另外，英國BBC駐中國記者麥笛文，也面臨到相同狀況，當他在體育場前採訪時，遭到一位當地民眾百般阻撓，還大聲咆嘯，「我是中國人！你們有採訪證嗎？」，過程中不斷干擾採訪還跟在記者身後，遮住攝影機的鏡頭，並威脅要報警處理，甚至還與BBC記者發生拉扯衝突。

影片曝光後，不少網友認為，出來干擾採訪的「民眾」可能都是便衣警察，在特定場所偽裝成一般人民，但實際上就是官方組織的人員。不過也有網友調侃，這些中國人在面對「境外勢力」時，才會變得特別團結。

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