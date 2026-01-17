台美關稅敲定!2美艦正巧通過台海 共軍新發言人急跳腳稱「全程跟監」

美軍第七艦隊17日晚間po出，飛彈驅逐艦「芬恩號（USS John Finn）」在日本橫須賀港裝載「精準彈藥」照片。（圖取自第七艦隊X官方）

美軍第七艦隊與共軍東部戰區昨晚先後發布消息，證實美軍「芬恩號」飛彈驅逐艦（USS John Finn）與「西爾斯號」海洋測量船（USNS Mary Sears）於1月16日至17日過航台灣海峽。面對美軍自由航行行動，中共東部戰區今晚發布聲明，宣稱對美艦「全程跟監警戒」。

據指出，執行此次台海自由航行任務的分別是勃克級飛彈驅逐艦「芬恩號」及海洋測量船「西爾斯號」。美軍第七艦隊稍早也在官方「X」平台（前推特）貼出照片，秀出芬恩號水兵在日本橫須賀基地後甲板裝載魚雷的畫面，並寫下「精準裝彈（Loaded with precision）！」強調該艦隸屬於第15驅逐艦中隊（DESRON 15），目前正處於前緣部署狀態，展現隨時應戰的戰備實力。

針對美軍行動，中共東部戰區晚間在微博發布消息，新任新聞發言人、陸軍大校徐承華指出，中共東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動「全程跟監警戒，有效應對處置」。徐承華並稱，戰區部隊「時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

本次發言的徐承華為中共東部戰區發言人新面孔，這也是他首次就美艦動態對外發聲。

