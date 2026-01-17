為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美關稅敲定!2美艦正巧通過台海 共軍新發言人急跳腳稱「全程跟監」

    2026/01/17 20:48 記者方瑋立／綜合報導
    美軍第七艦隊17日晚間po出，飛彈驅逐艦「芬恩號（USS John Finn）」在日本橫須賀港裝載「精準彈藥」照片。（圖取自第七艦隊X官方）

    美軍第七艦隊17日晚間po出，飛彈驅逐艦「芬恩號（USS John Finn）」在日本橫須賀港裝載「精準彈藥」照片。（圖取自第七艦隊X官方）

    美軍第七艦隊與共軍東部戰區昨晚先後發布消息，證實美軍「芬恩號」飛彈驅逐艦（USS John Finn）與「西爾斯號」海洋測量船（USNS Mary Sears）於1月16日至17日過航台灣海峽。面對美軍自由航行行動，中共東部戰區今晚發布聲明，宣稱對美艦「全程跟監警戒」。

    據指出，執行此次台海自由航行任務的分別是勃克級飛彈驅逐艦「芬恩號」及海洋測量船「西爾斯號」。美軍第七艦隊稍早也在官方「X」平台（前推特）貼出照片，秀出芬恩號水兵在日本橫須賀基地後甲板裝載魚雷的畫面，並寫下「精準裝彈（Loaded with precision）！」強調該艦隸屬於第15驅逐艦中隊（DESRON 15），目前正處於前緣部署狀態，展現隨時應戰的戰備實力。

    針對美軍行動，中共東部戰區晚間在微博發布消息，新任新聞發言人、陸軍大校徐承華指出，中共東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動「全程跟監警戒，有效應對處置」。徐承華並稱，戰區部隊「時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

    本次發言的徐承華為中共東部戰區發言人新面孔，這也是他首次就美艦動態對外發聲。

    美軍第七艦隊17日晚間po出，飛彈驅逐艦「芬恩號（USS John Finn）」在日本橫須賀港裝載「精準彈藥」照片。（圖取自第七艦隊X官方）

    美軍第七艦隊17日晚間po出，飛彈驅逐艦「芬恩號（USS John Finn）」在日本橫須賀港裝載「精準彈藥」照片。（圖取自第七艦隊X官方）

    美軍第七艦隊17日晚間po出，飛彈驅逐艦「芬恩號（USS John Finn）」在日本橫須賀港裝載「精準彈藥」照片。（圖取自第七艦隊X官方）

    美軍第七艦隊17日晚間po出，飛彈驅逐艦「芬恩號（USS John Finn）」在日本橫須賀港裝載「精準彈藥」照片。（圖取自第七艦隊X官方）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播