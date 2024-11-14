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廣東珠海無差別衝撞奪35命 網瘋傳殺人駕駛是中共黨組書記......

中國廣東省珠海市近日發生一起駕車無差別撞人事件，官方通報35死43傷。（圖翻攝自X平台）

中國廣東省珠海市近日發生一起駕車無差別撞人事件，官方通報35死43傷。（圖翻攝自X平台）

2024/11/14 21:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省珠海市近日發生駕車無差別撞人事件，官方通報35死43傷，網上盛傳撞人的樊姓男子真實身分是中國共產黨黨組書記，傳聞真偽受到熱烈討論。另外，有消息稱樊姓駕駛作案用的車是中國國產越野車，案發前一天才剛去取車，隔天就開新車去撞人。

本月11日晚間7點48分左右，62歲樊姓男子駕駛一輛黑色越野車，衝撞在珠海體育中心內部道路散步的人群，大批傷亡者倒地的驚悚畫面在網上瘋傳，但沒多久包括微博在內等中國社群平台，就開始封禁相關的關鍵字。事隔一天，珠海市公安局晚間通報35死43傷，樊男已被逮捕，並稱樊男目前無業，是因對其離婚後財產分配結果不滿而行凶，被捕時企圖持刀自殘，其頸部等部位嚴重受傷後昏迷，隨即送醫救治。

事後X平台上瘋傳樊姓男子的真實身分，稱他本名為「樊建國」，其實是廣東珠海金灣區退役軍人事務局黨組書記，不過該傳聞受到大批網友質疑，認為真實性不高。此外，網上也流傳一份「樊維秋」在珠海市人民醫院就醫的電子病歷，上頭登載的傷患其姓氏、年齡、婚姻狀況和珠海公安披露的一樣，病史顯示傷患在送到醫院前疑自殘，致頸部、胸部多處出血，目前大多數網友採信撞人駕駛名叫「樊維秋」；但引發猜疑的是，警情通報稱樊男被捕時傷重昏迷，但網傳病歷卻稱男子沒有昏迷狀況。

另據《聯合早報》報導，網傳樊姓男子駕駛的車輛是中國汽車製造公司「北京汽車」的「BJ40先鋒版越野車」，樊男是在案發一週前購買，並在案發前一天（10日）才取車。該報實際走訪北京汽車珠海銀河森寶店，銷售員證實有一名樊姓男子剛買下與網傳車款相同的車。

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