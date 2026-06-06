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    首頁 > 國際

    美對台140億美元軍售 川普：正在考慮中

    2026/06/06 07:16 即時新聞／綜合報導
    日前美方傳出暫停對台灣140億美元的武器銷售，引發外界關注。川普6日在搭乘總統專機時被媒體問及此事時表示「正在考慮中」。（美聯社）

    日前美方傳出暫停對台灣140億美元的武器銷售，引發外界關注。川普6日在搭乘總統專機時被媒體問及此事時表示「正在考慮中」。（美聯社）

    美國總統川普在訪問中國領導人習近平後，美方傳出暫停對台灣140億美元的武器銷售，引發外界關注。川普6日在搭乘總統專機時被媒體問及此事時表示「正在考慮中」。

    美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）日前指稱，美國因伊朗戰爭暫停1項價值140億美元（約4400億台幣）的對台軍售案，不過針對外界議論，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）近日重申，遭到中國反對的大規模對台軍售案仍在審查中，並未因為中方施壓而處於停滯狀態，並強調美國對台政策並未改變。

    魯比歐強調，美國在對台軍售方面不會徵詢中國，「這符合我們長期以來且未改變的政策」。雖然中方經常談及對台軍售，「但這絕非是阻礙我們或白宮做出決策的原因。這是一件總統必須就何時，以及如何執行的時機點做出決定的事。該案已獲得國會批准、已進行公告，資金也已經到位」。

    川普6日在總統專機「空軍一號」上接受媒體聯訪時，被問及是否已對此項軍售案做出決定，川普對此僅簡短回應「我們正在考慮這件事」。

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