破解花椰菜抗癌密碼 科學家發現關鍵基因

花椰菜抗癌基因被發現， 未來蔬菜或更營養。（圖擷取自freepik）

2024/07/03 13:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕花椰菜一直以其豐富的營養價值和健康益處聞名，尤其是其抗癌特性引起科學界的廣泛關注。近日，研究人員在解密花椰菜基因組方面取得重大突破，為培育更具營養價值的十字花科蔬菜品種開闢了新途徑。

據據《每日科技網》（scitechdaily）7月2日報導，這項近日發表在《園藝研究》（Horticulture Research）期刊上的研究，首次對花椰菜進行了全面的基因組分析。中國湖南農業大學的研究團隊利用先進的太平洋生物科學公司（PacBio）HiFi測序和Hi-C技術，成功繪製出高品質的花椰菜染色體級基因組圖譜。

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這份基因組圖譜總數化成文字，檔案大小為613.79Mb，contig N50 （「重疊群N50」，用來評估基因組拼接效果好壞的重要指標）達到14.70Mb，為後續研究奠定了堅實基礎。研究的核心發現是識別出負責合成硫代葡萄糖苷（glucosinolates，簡稱硫苷）的關鍵基因。GSLs是一類以其抗癌和抗氧化特性而著稱的化合物，被認為是花椰菜等十字花科蔬菜健康益處的主要來源。

研究團隊發現，一個名為甲基硫代烷基丙二酸合成酶1（methylthioalkylmalate synthase 1，簡稱BoMAM1）的基因在GSLs的生物合成中扮演著關鍵角色。透過基因工程技術使BoMAM1過度表達，研究人員成功地顯著增加了花椰菜中「C4型十字花科硫苷」（C4-GSLs）的積累。這一發現不僅揭示了GSLs合成的遺傳機制，也為未來透過基因編輯技術提高蔬菜營養價值提供了可能性。

該研究的通訊作者王俊偉（Junwei Wang）博士表示：「我們的發現為全面了解影響花椰菜GSLs生物合成的遺傳因素提供了基礎。這對未來的遺傳改良和提高十字花科作物的營養價值至關重要。」

此外，這項研究還揭示了十字花科植物中GSLs多樣性的進化機制，為理解植物如何適應不同環境並發展出多樣化的防禦機制提供了新的見解。

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