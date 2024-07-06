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驚！歐美30款衛生棉條 都驗出砷、鉛、鎘和多種重金屬

研究人員檢測歐美14個品牌共30款衛生棉條，赫然發現當中全部可驗出砷、鎘、鉻、鉛、釩。（圖擷自ScienceDirect網站）

研究人員檢測歐美14個品牌共30款衛生棉條，赫然發現當中全部可驗出砷、鎘、鉻、鉛、釩。（圖擷自ScienceDirect網站）

2024/07/06 13:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學柏克萊分校博士後研究員希爾斯頓（Jenni Shearston）等人，檢測歐美14個品牌共30款衛生棉條，赫然發現當中全部可驗出砷、鎘、鉻、鉛、釩（As, Cd, Cr, Pb, and V）。

《CBS》報導，這篇發表在Environment International期刊的論文指出，研究人員針對衛生棉條進行分析，篩檢16種物質砷、鋇、鈣、鎘、鈷、鉻、銅、鐵、錳、汞、鎳、鉛、硒、鍶、釩、鋅的含量，結果發現其中全都含有砷、鉛等等，而且還有一款驗出含全部16種物質。

研究人員認為，之後有必要進行進一步的研究，來確認這些有毒重金屬和物質是否會從衛生棉條中析出，從滲透性較強的陰道皮膚進入人體；衛生法規也必須改進，讓製造商對衛生棉條進行有毒物質測試。

不過，論文裡並沒有揭露這14個品牌為何，希爾斯頓尚未回應是否願意說明，負責監管衛生棉條的美國食品藥物管理局（FDA），也沒有對這篇研究做出回覆。

知名相關廠商寶僑（P&G，旗下有好自在）、金佰利（旗下有Kotex靠得住）、伊潔維（旗下有Playtex衛生棉條），並未回應論文的內容。

據了解，衛生棉條由棉花、人造絲或混合製成，這些物質可能來自用於種植棉花的土壤，也可能是存在於添加的抗菌劑或抑味劑之內。

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