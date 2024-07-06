法國會改選「三腳督」 極右派預告掌權後將限制援烏

法國會第二輪選舉在即，極右派「國民聯盟」精神領袖瑪琳．勒班（Marine Le Pen，見圖）6日預告，一旦掌權勢必遏止援烏。（路透）

2024/07/06 13:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國第二輪國會改選7日展開，極右派政黨「國民聯盟」（RN）精神領袖瑪琳．勒班（Marine Le Pen）6日受訪時預告，一旦掌權勢必減少援烏力道，將禁止法援武器被用以攻擊俄羅斯本土，也絕不會考慮派兵援烏。

綜合外媒報導，法國國民議會改選第二輪選舉明（7）將展開，極右派政黨「國民聯盟」（RN）精神領袖勒班今（6）日接受《CNN》專訪時直言，一旦其政黨聯盟總理上台，將禁止烏克蘭使用法援長程武器攻擊俄羅斯本土，也絕不可能派兵援烏。

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勒班直言，如果（總統）馬克宏想派兵去烏克蘭，但總理反對，就不會有部隊被派去，「最後都是總理說了算」。

此外，若「國民聯盟」取得多數組成內閣政府，即表示該黨總理將與總統馬克宏形成「共治」，依雙方過去在外交立場的衝突，包括勒班對普廷政權的欽慕、拒絕譴責普廷非法侵占克里米亞半島等，恐怕都將為法國迎來巨大的政治動盪。

勒班過去一向表達親俄立場，也一度向俄羅斯銀行借貸鉅款，俄羅斯外交部官方X帳號3日甚至發布勒班照片，聲稱「法國人民期待一個可以擺脫美國及歐盟獨裁的外交策略，法國政府官員已無法繼續忽視主流民意了」。

對此，勒班雖有對干涉內政的行為表達不滿，但她與28歲門徒、現任黨魁巴德拉（Jordan Bardella）一旦掌權，對俄立場是否會因政治現實產生變化，歐美盟國都在看。

據悉，法國國民議會上（6）月30日首輪改選投票中，勒班所屬「國民聯盟」以33.15%拔得頭籌，馬克宏所屬「同在」聯盟則以21.27%居第三。目前已有超過210名親馬克宏或左派候選人退選，試圖防止極右派掌權，然而也有部分政黨拒絕成全馬克宏。

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