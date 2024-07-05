遭英大盜竊走數十年 紐約大都會藝術館歸還柬埔寨14件吳哥文物

紐約大都會博物館（the MET）在美政府協助下，將14件吳哥時期文物歸還予柬埔寨。圖為柬國僧侶為文物祈福。（法新社）

2024/07/05 11:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐約大都會藝術館（the MET）3日已將14件由英裔大盜拉奇福德（Douglas Latchford）竊走數十年的吳哥時期佛像、塑像歸還予柬埔寨。柬埔寨文化部長彭薩卡娜（Phoeurng Sackona）4日在首都金邊國家博物館的展示典禮上形容，重獲這些雕像，猶如迎接先靈歸鄉。

據《美聯社》報導，紐約大都會博物館所諸多柬埔寨文物，包括佛像、塑像等，在與柬埔寨文化部、紐約檢察署及美國國土安全部多年的合作調查和協商下，3日已將14件佛像、塑像歸還給柬埔寨政府。

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報導指出，這14件文物可追溯至9至14世紀吳哥王朝（高棉帝國）時期，也凸顯出當時印度教、佛教盛行的風格影響。

柬埔寨文化部週四舉行迎接典禮，請來僧侶為塑像祈福，對此，柬國文化部長彭薩卡娜（Phoeurng Sackona）在典禮上表示，這些文物已流落在外許久，今天終於回到柬埔寨，如同對我國人民和平、穩定現況的一道祝福。

彭薩卡娜強調，這些文物附有柬人先祖的靈魂，讓先靈魂歸故土，也同時帶回了歷史、欽慕和知識。此外，她也預告，近期美國政府將再協調歸還50件遭盜走的柬國文物。

據了解，柬埔寨文物之所以流落各地數十年是因一名惡名昭彰的英裔大盜拉奇福德（Douglas Latchford），他趁著柬國1960年代後長年戰亂，開始從當地古老叢林寺廟中非法盜賣文物。

美國檢方原預計對拉奇福德展開訴訟，相關罪行合計最高可判64年徒刑，但拉奇福德年事已高，於2020年在曼谷去世，享壽89歲。

柬埔寨文化部長彭薩卡娜（Phoeurng Sackona，圖中右）形容，重獲這些雕像猶如迎接先靈歸鄉。（美聯社）

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