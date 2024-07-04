烏日男被騙至柬埔寨當「豬仔」 母報警匯款救兒

詐團成員鄭嫌（右）在南港買餐盒，見警方出示拘票誤以為仇家掏槍尋仇。（讀者提供）

2024/07/04 14:28

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區吳男（33歲）去年前往柬埔寨應徵博弈經理，未料抵達當地遭詐團扣住護照，強迫擔任詐騙轉接工作，失聯3個月後由吳母報警救援，警方循線至台北市南港區逮捕詐團下線成員鄭嫌，追查吳男被拘禁處由家人匯款搭機返國。

烏日警分局今天表示，陳母報案指稱兒子於柬埔寨遭控制3個月，詐團公司宣稱欠款不法拘禁，與家人失聯也無法返國，警方通報刑事局、外交部及移民署協助，鎖定楊嫌（36歲）為首集團在臉書刊登招募廣告，以高薪誘騙民眾前往柬國從事博奕客服經理，吳男隻身到任即被帶往旅館拘禁。

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警方由台北地方檢察署宙股檢察官指揮，6月底持拘票在南港區餐飲店發現詐團成員鄭嫌（36歲）準備買餐盒，鄭嫌見警方出示拘票，誤以為仇家掏槍尋仇。

烏日警分局偵查副隊長許凱智說，鄭嫌誤將警方認做仇家掏槍尋仇，嚇出一身冷汗，落網後循線將楊姓主嫌及黃、陳等4人查緝到案，也找到吳男被囚禁廠區。

專案人員說，柬國警方獲報衝進詐騙機房，協助吳男找回護照，由家屬匯款協助買機票返國，吳男返國後泣訴囚禁期間遭怒罵毆打，從事緬甸KK詐騙園區類似工作，感謝警方循線救援。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

烏日警方循線逮捕楊嫌（右，橘衣）等詐團成員。（讀者提供）

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