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民主黨大金主表態！Netflix聯合創辦人籲拜登退選

Netflix聯合創辦人、民主黨最大金主之一黑斯廷斯（見圖）週三發聲呼籲拜登退選。（路透）

Netflix聯合創辦人、民主黨最大金主之一黑斯廷斯（見圖）週三發聲呼籲拜登退選。（路透）

2024/07/05 11:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登災難性辯論表現引發「換拜」聲浪，其中Netflix聯合創辦人、民主黨最大金主之一黑斯廷斯（Reed Hastings）週三也發聲呼籲拜登退選，並強調應將民主黨總統候選人位子讓給更適切人選以擊敗對手川普。

綜合《紐約時報》等外媒報導，黑斯廷斯致信《紐時》電郵內容直指，「拜登須退選，讓1位充滿活力的民主黨領袖領導以擊敗對手川普，才能保持我們國家的安全和繁榮」，此番公開言論使他成為民主黨金主之中，首位公開表達看法的人。

報導分析，儘管拜登和白宮官員皆表示無退選計畫，然黑斯廷斯的公開表態代表支持總統的基礎出現裂痕。黑斯廷斯與其妻子帕蒂（Patty Quillin）在川普執政時期成為民主黨最慷慨的捐贈夫婦行列，過去數年總共捐贈2千多萬美元，在2020年總統競選期間曾贊助拜登150萬美元，去年夏天資助拜登參加2024總統競選約10萬美元，其他大部分捐款幫助參議論、眾議論等民主黨人的「超級政治行動委員會」（PAC）。

黑斯廷斯長期以來密切關注教育改革議題，帕蒂則特別注重種族正義；另，黑斯廷斯近期與加州州長、正在討論可能取代拜登潛在人選之一的紐森（Gavin Newsom）關係密切，曾於2021年資助他300萬美元。

據悉，黑斯廷斯約30年前共同創立Netflix，目前擔任公司執行主席，他在去年1月辭去執行長的部分原因為希望能將更多時間花在慈善事業、政治以及愛好滑雪。

Netflix聯合創辦人、民主黨最大金主之一黑斯廷斯發聲呼籲拜登退選。（彭博）

Netflix聯合創辦人、民主黨最大金主之一黑斯廷斯發聲呼籲拜登退選。（彭博）

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