賀錦麗豪砸6億在7大搖擺州辦演唱會造勢 工作人員、廠商憂拿不到報酬

賀錦麗競選團隊豪砸6億在7大搖擺州辦演唱會，請來女神卡卡等多位音樂巨星助陣，但也加重自身財務負擔。（美聯社）

2024/11/09 16:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《紐約郵報》8日獨家報導，在總統大選中落敗的副總統賀錦麗競選團隊，在選前於7大搖擺州辦演唱會造勢，邀請女神卡卡、凱蒂佩芮、邦喬飛等流行樂巨星「加持」，據稱耗資高達2000萬美元（約6.48億台幣），與競選團隊負債金額差不多，令許多工作人員和廠商擔憂拿不到報酬。

賀錦麗團隊在選前於7大搖擺州辦演唱會，包括在密西根州底特律請來邦喬飛，在內華達州拉斯維加斯邀請克莉絲汀，在賓州匹茲堡和費城分別請出凱蒂佩芮和女神卡卡，而賀錦麗本人則在喬治亞州亞特蘭大和饒舌歌手雙鏈大師（2 Chainz）同台。

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團隊成員透露，截至選前一晚，賀錦麗團隊在演唱會上的斥資超過2000萬美元，這對團隊的資金造成「毀滅性」影響，且人盡皆知，甚至本來還打算邀請90年代搖滾女神艾拉妮絲．莫莉賽特（Alanis Morissette），最後為了節省經費而取消。

據報導，賀錦麗團隊的負債金額與辦演唱會的經費差不多，這令許多工作人員和廠商擔憂最後會拿不到報酬。

兩位知情人士透露，前總統歐巴馬競選團隊成員卡特（Stephanie Cutter）和歐巴馬政府前顧問普洛夫（David Plouffe）是「演唱會造勢」的靈魂人物，兩人在賀錦麗7月取代拜登參選後加入團隊，試圖重演歐巴馬2008年大獲全勝的競選活動，吸引較無政治傾向的選民參與投票，但相關活動需要投入大量的人力和資金。

卡特和普洛夫與原本的拜登競選團隊產生衝突，競選總幹事狄倫（Jen O'Malley Dillon）雖最終批准演唱會計畫，但事後向同事坦言，她並不想辦這個活動，甚至曾擱置該計畫數週。

知情人士直言，如果狄倫的說法屬實，等於在最後一刻才開始籌備演唱會，只會導致製作成本增加。

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