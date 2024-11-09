南韓軍方：北韓連續2天GPS干擾攻擊 影響船隻和飛機運行

南韓軍方今表示，北韓週五、週六連續2天發動發動全球定位系統信號干擾攻擊，影響當地船舶和私人飛機運作。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2024/11/09 15:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍方今表示，北韓週五、六連續2天發動發動全球定位系統信號干擾攻擊，影響當地船舶和私人飛機運作。

綜合《路透》等外媒報導，南韓聯合參謀本部今日建議，在黃海地區運行的船隻、飛機需慎防來自北韓的GPS訊號干擾，同時敦促北韓即刻停止近期挑釁行為，警告北韓將對其行為負責。GPS全球定位系統（Global Positioning System）的縮寫，是由衛星與接收裝置組成並用於導航的網絡。

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報導分析，北韓今年5月下旬開始朝南韓空飄垃圾氣球後，造成雙邊緊張局勢再度升高，南韓當局為此下令恢復使用擴音器朝北韓進行廣播宣傳。

航空專家表示，平壤的空飄垃圾氣球、發射飛彈和干擾GPS等行動，使南韓空域風險增加，也讓南北韓緊張局勢升溫，航空業運作也變得複雜。據南韓政府指出，從5月29日到6月2日，約有500架飛機和數百艘船遭遇GPS訊號干擾問題，韓政府向「國際民航組織」（ICAO）投訴，該組織已警告北韓停止此種行為。

南韓軍方今表示，北韓週五、週六連續2天發動發動全球定位系統信號干擾攻擊，影響當地船舶和私人飛機運作。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社資料照）

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