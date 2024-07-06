好大一盤棋！英國前西洋棋冠軍 成為首位女性財政大臣

英工黨睽違14年重新執政，前西洋棋冠軍、影子財政大臣里夫斯（Rachel Reeves，見圖）也受任成為英國首位女性財政大臣。（歐新社）

2024/07/06 12:29

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國大選工黨睽違14年重新執政，前西洋棋冠軍、影子財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）也受任為英國首位女性財政大臣，其能否如棋盤上得心應手，在財政改革的棋局中取得勝利，備受外界關注。

據《路透》報導，現年45歲的里夫斯在工黨大勝後，隨即被任命為財政大臣，也成為英國首任女性財政大臣。里夫斯自幼即為14歲以下青少年西洋棋大賽冠軍，對此，她坦言棋局中「預判對手反應」、「前瞻及戰略性的思考」等各項特質，都為其政治生涯做足了準備。

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里夫斯年輕時在牛津大學取得政治、經濟、高等數學、哲學等佳績後，又攻讀倫敦政經學院（LSE）經濟學碩士畢業，她自2010年起即連任英國下議院西利茲議員至今，該地自1945年後就是工黨的基地。

在工黨前主席柯賓（Jeremy Corbyn）在職期間，她即已擔任下議院商業和貿易委員會主席多年，直至2021年現任黨主席、英相施凱爾（Keir Starmer）任命其為影子財政大臣。

針對成為首任女性財政大臣，里夫斯指出這是「畢生的榮譽」，但也是一項沉重的「歷史責任」。她說：「我們為此服務國家的機會等待多時，這是改革並加強經濟增長的大好時機。身為首任女性財政大臣，我有責任將更平等的社會，傳承給我們的女兒們、孫女們。」

據悉，工黨近年受左派倡議團體抨擊，一度遭戲稱為「紅色的保守黨」，也令里夫斯的改革計畫飽受壓力。對此，里夫斯也直言，經過保守黨過去多年的財政透支，能夠立即大刀闊斧的空間有限。里夫斯能否實現承諾解此困局，有待外界檢驗。

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