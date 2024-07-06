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劉和然現身國會改革說明會備戰新北市長？徐巧芯：做事能力非常好

新北市副市長劉和然首度現身改革說明會，立委徐巧芯認為很棒。（記者黃子暘攝）

新北市副市長劉和然首度現身改革說明會，立委徐巧芯認為很棒。（記者黃子暘攝）

2024/07/06 17:59

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨啟動國會改革說明會，今（6）日在新北市三重區舉行，新北市副市長劉和然首度現身改革說明會，立委徐巧芯表示，她覺得劉和然出席很棒，大家都是國民黨員，也有責任義務把在國會、市府裡面所做的事情來跟大家說明，劉走出來跟大家互動是好事。立委洪孟楷則說，現在大家一起挺國會改革，現在是2024年，大家一起挺國會改革。

被問及2026年新北市長選舉，徐巧芯說，國民黨一定是推最強人選，國民黨很團結，一定全力支持，相信不管哪位能通過初選或徵召，國民黨團結起來全力以赴，都能贏過民進黨。

這次劉和然出席說明會，徐巧芯表示，她認為很棒，也很開心在此遇到劉和然，他們是老相識，劉和然做事能力非常好，也很親切，他走出來跟大家互動是好事，她非常鼓勵。

洪孟楷說，今天新北這場說明會是第三場，前面在淡水、蘆洲區舉辦，他身為新北的立委，每場只要能來就會來，好好跟地方鄉親說明，讓大家了解民主立案的精神。

至於2026年新北市長選舉，洪孟楷表示，大家共同努力，現在大家一起挺國會改革，不管未來怎樣，每個能為新北付出的人都是最好推手，也是新北市前進的動力。

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